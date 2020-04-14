產官合作攜手幫助學生紓困 侯Sir職場實習體驗 全國首創建教獎學金

嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊各項產業， 新北市建教合作廠家不畏經濟寒冬，全力挺建教合作學生， 侯友宜市長今(14)日親自到瑞芳高工建教合作機構- 全球傳動科技股份有限公司了解並體驗建教合作生在廠家職業技能訓 練實際狀況，更加碼投注400萬元獎學金， 全力關懷新北市每一個角落的弱勢學生。

侯友宜市長表示，市府本著對家庭弱勢關懷，結合各界資源， 推出公私協力「疫」情幸福援五曲，包含幸福保衛站、幸福晨飽及午 餐補助、實物銀行、 建教合作圓夢獎學金與非自願離職勞工子女生活扶助等多元協助策略 ，運用超商、民間資源提供遇急難學童飢餓求助、 臨時避難所及物資輸送平台等，落實社會救助，照顧弱勢學生， 造福新北學子。而今年特別加碼投注400萬元「新北學霸- 建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，鼓勵學業優秀之建教生， 希望新北學子能安心就學，不因疫情而能持續向學。

新北市照顧弱勢學生不遺餘力，提供各項政策協助安心就學。 開辦建教合作班已邁入第50年， 以就業為導向提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業。 共有10校10科辦理建教合作班，約2,400人， 為讓學生專心學業， 新北市積極爭取無名氏善款400萬元成立專案計畫， 補助學業優秀建教生195名，每名2萬元獎學金， 另為鼓勵在求學階段能務實致用、 學用合一取得相關職群技術士證照，加碼補助每人最多3, 000元，預計補助200名，鼓勵學生能繼續為職業準備邁進。 瑞芳高工機械科建教班二年級羅小育(化名)，家境清寒， 爺爺奶奶長期住院，而外公外婆也都領有身心障礙手冊， 雖然父母親都在瑞芳工業區上班，但家裡開銷太大，小育很懂事， 希望能於高三進廠實習領取生活津貼來改善家境， 更希望這次能獲選申請到方案的補助，成為紓困專案的實質受惠者。

瑞芳高工是北北基地區唯一、也是最早辦理建教合作的公立學校， 與多所在地優質企業進行產學合作， 全球傳動科技是其中最具代表性與規模的公司， 該公司以生產滾珠螺桿與線性滑軌為主， 在該產業中占舉足輕重地位，今年是第2年與瑞芳高工合作， 學校已有多名畢業生進公司服務。