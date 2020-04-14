臺灣企銀成功籌組晟裕科技公司聯貸案

照片由台灣企銀提供 照片由台灣企銀提供

臺灣企銀統籌主辦晟裕科技股份有限公司總金額新臺幣6億9000萬元聯貸案，已順利籌組完成，並在4月13日由臺灣企銀董事長代表銀行團與晟裕科技股份有限公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途係晟裕科技股份有限公司為興建廠房、購置機器設備暨充實中期營運週轉金所需相關資金，募集5年期總金額6億9000萬元聯貸案，由臺灣企銀、第一銀行擔任聯貸案共同主辦銀行，彰化銀行、板信銀行及高雄銀行等共同參與，由於各金融機構熱烈參貸，顯見各金融機構相當肯定晟裕科技之未來發展。

晟裕科技股份有限公司，秉著維護社會環境、響應政府綠能發電政策的使命，投入包括有毒性、無毒性的有害廢棄物、生物醫療類廢棄物及一般事業廢棄物處理，除焚化廢棄物可協助政府解決環保問題外，焚化廢棄物所產生熱能將可回收發電，回售予台電公司轉供公眾使用，晟裕公司興建焚化廠預期在2020年底完工，2021年中可投入正常營運，隨著新冠病毒疫情讓醫療廢棄物處理需求量大增，環保市場發展更為樂觀，未來將深耕資源循環產業，盡到排污節能減碳的社會責任。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、落實實現，因此在第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創業金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。