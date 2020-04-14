防疫新知 強片登場 府中15線上影展推出《疫苗：希望與恐懼之戰》

防疫升級，新北市超前佈署，府中15也把主題影展改 為線上電影院，讓閉館期間電影推廣不打烊， 透過線上串流平臺舉辦《疫苗：希望與恐懼之戰》紀錄片特映會， 並邀請新光醫院家醫科醫師柳朋馳，為民眾講解正確防疫觀念。

新北市政府文化局表示，為加強防疫並保障民眾健康， 新北市公有藝文館舍延長閉館至4月16日， 休館期間藝文推廣不間斷，府中15搶先推出線上電影院， 選映一系列優質好片，讓民眾防疫宅娛樂有更多選擇， 本次並特別舉辦《疫苗：希望與恐懼之戰》線上特映， 帶領觀眾深入了解疫苗議題，一同謹慎面對全球性的傳染疾病。

府中15線上特映採網路報名，民眾可獲得一組限時觀影序號，於「 想映電影院」影音平臺觀賞電影。 本次特映將邀請新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳， 為民眾講解新型冠狀病毒的基本常識與疫情現況， 讓民眾學會理性判讀疫情資訊、避免恐慌。面對這場防疫持久賽， 柳醫師也與大家分享提升自體免疫力的方法，更呼籲「勤洗手、 避免去人多或密閉空間、維持社交距離」，一起做好個人衛生防護， 盡早將疫情控制下來。

本片詳述疫苗作為有效的防疫措施，如何成功保護大眾健康， 並釐清疫苗常見誤解，為民眾帶來完整正確的防疫知識。《疫苗： 希望與恐懼之戰》線上特映4月14日晚間6點起開放報名，名額計 120位，報名詳情，請洽府中15臉書粉絲專頁。