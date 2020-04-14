防疫新知 強片登場 府中15線上影展推出《疫苗：希望與恐懼之戰》

照片來源：新北市政府文化局
照片來源：新北市政府文化局
防疫升級，新北市超前佈署，府中15也把主題影展改為線上電影院，讓閉館期間電影推廣不打烊，透過線上串流平臺舉辦《疫苗：希望與恐懼之戰》紀錄片特映會，並邀請新光醫院家醫科醫師柳朋馳，為民眾講解正確防疫觀念。
新北市政府文化局表示，為加強防疫並保障民眾健康，新北市公有藝文館舍延長閉館至4月16日，休館期間藝文推廣不間斷，府中15搶先推出線上電影院，選映一系列優質好片，讓民眾防疫宅娛樂有更多選擇，本次並特別舉辦《疫苗：希望與恐懼之戰》線上特映，帶領觀眾深入了解疫苗議題，一同謹慎面對全球性的傳染疾病。
府中15線上特映採網路報名，民眾可獲得一組限時觀影序號，於「想映電影院」影音平臺觀賞電影。本次特映將邀請新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳，為民眾講解新型冠狀病毒的基本常識與疫情現況，讓民眾學會理性判讀疫情資訊、避免恐慌。面對這場防疫持久賽，柳醫師也與大家分享提升自體免疫力的方法，更呼籲「勤洗手、避免去人多或密閉空間、維持社交距離」，一起做好個人衛生防護，盡早將疫情控制下來。
本片詳述疫苗作為有效的防疫措施，如何成功保護大眾健康，並釐清疫苗常見誤解，為民眾帶來完整正確的防疫知識。《疫苗：希望與恐懼之戰》線上特映4月14日晚間6點起開放報名，名額計120位，報名詳情，請洽府中15臉書粉絲專頁。