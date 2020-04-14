台北凱撒攜手新北市農業局 力挺平溪珠蔥小農

近期來勢洶洶的肺炎，讓民眾更加注意飲食並對入口的食物嚴加把關，台北凱撒大飯店與新北市農業局平溪區農會跨界合作，實踐「從產地‧到餐桌」的理念，希望能透過對食材的堅持，提供健康的食物，讓大家在不安心的時代，吃得更安心。

大地回春，些許的暖意與陽光讓珠蔥水嫩多汁且甘甜軟嫩，此刻正是品嚐珠蔥的最佳時節。台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢在新北市農業局帶領下來到盛產珠蔥的平溪，走入山林田間與當地小農胡陳偏相見歡，一起逛菜園、摘採和用乾淨的山泉水洗菜，在有機農田體驗田間樂。親身看見手中食材的原貌，認識農民、瞭解生產過程及品嚐現摘的新鮮產品，激發主廚許多料理創作的靈感，並以「珠事蔥滿幸福」為主題，端出了一桌大地盛宴，每道看似簡單的菜餚卻有著不簡單的用心，將農人們真誠的盛情款待傳達給所有享用料理的人。「珠蔥雙鮮烘蛋」，用蛋汁融合鮮甜爆漿的東石牡蠣與平溪珠蔥，感受微奢華的鮮甜美味。「清炒珠蔥香蝦干」，以現採珠蔥加入天然辛香料-蒜與辣椒，再加入主廚自製養生醬料，襯托出珠蔥淡雅而迷人的甘甜芬芳。王朝餐廳的口碑港點-魚翅餃與金牌蘿蔔絲珠蔥酥餅，也在此季推出春季珠蔥限定版，包裹的餡料添入珠蔥後如畫龍點睛般，提出原有食材風味，美味層次更加讓人驚豔。除了中式餐點外，還有西式口味的「奶香珠蔥火腿司康」，濕潤扎實的麵團香，不違和的鹹甜中夾帶著珠蔥點綴提味，亦是大家喜愛的熱門品項之一。

台北凱撒大飯店王朝餐廳推出「珠事蔥滿幸福」的主題料理，活動期間為4/13至5/31，每日限量供應，須於三天前來電預約：(02)2311-5150轉2331至2333。珠蔥料理除在王朝餐廳現場提供之外，亦可外帶回家輕鬆品嚐季節限定的美味。