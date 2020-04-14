台北喜來登大飯店 繪馨SMILE

溫馨五月寵愛獻心意，以綻放的康乃馨傾訴真摯感謝，The Deli烘培坊4/15(三)起開放預購兩款手工蛋糕：「柚香馨意」茉莉慕斯蛋糕1,090元／7吋，「獻愛媽咪」香橙翻糖蛋糕990元／6吋，酸甜滋味揉韻出優雅幸福氛圍，4月30日(四)前預付可享9折早鳥優惠。甜點大師Pierre Hermé的經典名言：「鹹食養人，甜食悅人」，母親節特別獻上兩款甜入心扉的蛋糕，藉此取悅媽咪吃出好心情，限定推出的「柚香馨意」茉莉慕斯蛋糕，優雅展現媽咪的紅粉魅力，以綿密茉莉慕斯為主體，清新茉莉香氣勾勒盎然春意，濕潤而綿密的口感、質地細膩輕盈滑順，令人陶醉其中，內餡搭以法式蜂蜜柚子凍，淡雅香柚芬芳於口中層層化開，頂端綴以巧克力製作的綻放花朵，表達對母親的崇敬與愛意！

另款「獻愛媽咪」香橙翻糖蛋糕，以「慈母手中線」為主題，透由小巧擬真的針線裝飾，象徵媽媽辛勤持家的無私奉獻，外型俏皮討喜的翻糖造型，以香橙奶油為基底的紮實蛋糕體，內層包裹著富含淡淡香氣的藍莓果醬，一酸一甜交織出幸福的歡樂曲調，每一口皆散發迷人的靚麗風采，佐搭法國進口蜜漬柑橘散發自然甜味，襯出簡單卻餘韻無窮的美好時刻。外層以水果提煉而成的天然色彩妝點上色，每個角落都由師傅手工精心雕琢，一針一線彷若訴說著母愛溫柔呵護孩子的成長點滴，同時也完美詮釋子女的滿滿感恩心意。活動詳情及預購請洽台北喜來登訂席中心02 2321 1818或至官網。