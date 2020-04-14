【武漢肺炎】新住民手作拼布口罩套 防疫「移」起來

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「病毒無國界、全民拚防疫」，移民署南區事務大隊雲林縣服務 站利用今(14)日家庭教育暨法令宣導課程的機會，帶領新住民手工縫製口罩套及口罩勾，並安排多語防疫宣導影片及文宣，希望新住民能夠打破語言的隔閡，了解口罩正確佩戴方式及養成勤洗手觀念， 共同防堵疫情擴散。

服務站特別邀請越南新住民，同時也是專業拼布講師的吳氏深女士來帶領參與的新住民們製作口罩套及口罩勾，為符合室內社交距離保持 1.5 公尺以上的防疫規定，現場也特別將座位間距拉大。

過程中從選擇喜歡的花色，親手縫製完成到最後實地佩戴，都由新住民們親自完成，現場互動熱絡，吳氏深也仔細地教導在場新住民縫製的細節及步驟，讓新住民透過動手玩創意的機會增進對防疫的認識。

剛嫁來臺灣不久的阿玄拿著完成品開心的說，有了可以重複清洗的口罩套， 就可以延長口罩的使用時間，不用一直擔心用完了怎麼辦。

另一位新住民小蘭也說,在工廠長時間配戴口罩，耳朵會十分不舒服，裝了 口罩勾後真的好多了。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，為落實向新住民宣導防疫工作，服務站特別準備了多國語言的防疫宣導短片，讓參與課程的新住民能輕鬆了解如何防範武漢肺炎。

他再次宣導「防疫時期、健康要顧」，社交活動要保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺以上的距離，搭乘大眾運輸工具要全程佩戴口罩並配合體溫測量，身體如有不適更要立即就醫。

此外，移民署為配合防疫推出的「擴大自行到案」政策，實施期間為4 月 1 日至 6 月 30 日，為期 3 個月，將採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施。