陳時中：小童口罩明日起開放網購　16歲以下才可買

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）家長終於不用到處排隊搶小童口罩了！指揮中心宣布，15日起將試辦4-8歲小童立體口罩全面網購，民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂。另外，23日起將恢復兒童口罩購買年齡限制，16(含)歲以下之健保卡才能於藥局購買兒童口罩。

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，實名制2.0第五期網購自4月15日至4月17日開始實施，除原本成人口罩外，將試辦網購4-8歲小童立體口罩（尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下），民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂，取貨時間4月23日至5月6日。

民眾登入Emask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。也建議家長可以儘快幫孩童的健保卡綁定家長手機的健保快易通APP，就可以方便幫孩童進行網購。

指揮中心表示，由於先前開放成人購買兒童口罩後，經統計有近四分之一的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日(四)起恢復，兒童口罩年齡購買限制，僅有16(含)歲以下健保卡才能於藥局購買兒童口罩。

指揮中心提醒，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。

中央流行疫情指揮中心提供。