【武漢肺炎】路透報導: 台灣防疫相對成功　職棒、足球賽事照常舉行

12日中信兄弟隊與統一獅隊交手成開季首戰，雖然沒有觀眾，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（熱情姊妹）仍在場邊賣力應援，炒熱氣... 12日中信兄弟隊與統一獅隊交手成開季首戰，雖然沒有觀眾，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（熱情姊妹）仍在場邊賣力應援，炒熱氣氛。中央社

更新時間: 2020-04-14 17:17

首次發稿: 2020-04-14 16:15

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）武漢肺炎讓全球體壇幾乎是一片死寂，但台灣的中華職棒與台灣企業甲級足球聯賽，仍如期舉行，頗受國際矚目。

路透外電13日報導，當全球絕大多數體育職業聯賽都因2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎/新冠肺炎）停擺之際，台灣閉門比賽的中職、台企甲級足球賽季如期進行，讓球迷仍可在家觀賞在此時誠屬難能可貴的現場直播賽事。

綜合路透與中央社報導，邁入第4年的台灣企業甲級足球聯賽12日照常進行，衛冕軍北市大同，在開幕戰以2比3不敵對手高市台電。

中華職棒31年球季原訂11日(週六) 閉門開打，防疫也採高規格。桃園棒球場看台就算沒觀眾也很「熱鬧」。樂天桃猿隊放上人形立牌、假人撐場，同時開放球迷訂製人形看板應援。金猿卡球迷「媽咪」在本壘後方觀眾席，但因天候不佳，這位「新10號隊友」先淋了一場雨。樂天女孩貼心到場為假人撐傘。中央社

中華職棒31年球季原訂11日在桃園棒球場閉門開打，中央社報導稱是目前全球唯一能開打的職棒賽事，當天吸引外媒駐台記者包括美聯社、法新社等到場採訪，台灣平面、網路、電視媒體申請採訪人數也突破百人（如上圖) ，球場邊特別設立採訪區，讓受訪者與媒體保持一定距離。可惜後來因雨延賽。

路透報導，傳統上都在週六開打的中職，11日的本季開幕戰因大雨延賽，12日中信兄弟(前身為兄弟象，目前logo上仍有大象圖案) 與統一獅的象獅大戰，成為疫情下本季第一場職棒賽事。

路透這篇稿子"Baseball, soccer seasons get underway in Taiwan" 也在紐約時報網站上出現(如下圖) :

中央社13日報導，儘管中職開季首戰中信兄弟與統一獅比賽，因疫情關係採閉門比賽，現場除了啦啦隊沒有別的觀眾，但死忠球迷仍透過轉播關注賽事，緯來體育台平均收視率0.76，為近3年最佳，兄弟官方直播平台最高超過1.5萬人同時收看。

除了電視轉播，兄弟也於Twitch上開立官方頻道，12日首戰請到副領隊「恰恰」彭政閔當球評，吸引最多超過1萬5000人同時追蹤收看。

先前樂天桃猿隊兩場主場賽事皆因雨延賽，轉播單位ELEVEN SPORTS 14日發布新聞稿表示，本週15、16日樂天桃猿隊在主場桃園棒球場迎戰統一獅隊，17至19日主場與富邦悍將3連戰，都將維持雙語轉播。

雙語轉播英文主播為WBSC亞洲特派王雲慶，搭檔球評偉恩（Wayne McNeil），先前王雲慶受訪曾提到，儘管疫情影響，但只要防疫做得好，生活可以跟日常一樣，也希望讓中職被國際看到。

另一方面南美的阿根廷已在3月中旬暫停足球比賽，當地媒體也相當關注台灣開始比賽足球的消息，因為是全球第5個開踢的國家，報導並稱台灣是控制疫情相對較好的國家之一。

截至13日為止，阿根廷確診病例有2277人，98人死亡。

台灣中央社指出，阿根廷當地多家媒體包括「國家報」（La Nación）、金融界報（Ámbito Financiero）、TN電視台13日同時報導，儘管面對病毒威脅，台灣已經開始企業甲級足球聯賽。

國家報報導，台灣企業甲級足球聯賽已進行4場無觀眾比賽，並採取嚴格的防疫措施。所有球員進入體育場之前必須測量體溫，並用酒精消毒。萬一有出現確診病例，就必須暫停比賽。

台灣《自由時報》引述台電總教練陳貴人說，受到疫情衝擊，歐洲5大聯賽目前已喊卡，目前全球僅剩俄羅斯、尼加拉瓜、塔吉克、蒲隆地、台灣等五地的足球聯賽正常舉辦，台灣就佔了「世界5大聯賽」之一。