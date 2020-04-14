台北動物園增加活動場域 小貓熊空中走道受新訓

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台北市立動物園(Taipei Zoo)近期幫小貓熊「可頌」與「可玥」新增行為豐富化設施，並由保育員進行額外的訓練，未來民眾可望看到牠們走空中走道的模樣。

有別於大貓熊「團團」、「圓圓」的人氣，小貓熊顯眼的紅褐色皮毛、一條長而蓬鬆的尾巴、稍大於貓的體型與搖搖晃晃的步態，也擁有許多死忠粉絲。但天生謹慎小心的個性與白天大多數時間都在休息，常讓民眾只能在戶外活動場前反覆尋找。為了不讓粉絲們失望，保育員在小貓熊的另一個戶外活動場中，製作從活動場延伸出來的空中走道，民眾將有機會看到牠們的身影。

園方表示，在行為訓練過程中，保育員會拿著小貓熊最喜歡的食物，像是胡蘿蔔、蘋果等食物，透過減敏及親近訓練後，嘗試直接用手餵食。生性敏感的小貓熊看到保育員拿著自己喜歡的食物，進入活動區域，因難以抵抗誘惑，就會跟著起身並趁機一掌把食物拍掉，在自顧自地吃著。經過保育員不斷的努力後，小貓熊的叛逆場景大幅降低，也能稍微接受其他陌生人進入牠們的視線範圍了。

動物訓練是動物園裡十分重要的工作，保育員透過減敏、親近、目標引導等，藉此鞏固他們與照養動物之間的信賴關係。園方呼籲，小貓熊的訓練還在進行中，民眾若有緣遇到小貓熊訓練課程時，在觀察同時務必保持安靜，讓保育員及小貓熊能有個安靜的學習環境。

小貓熊。(照片來源：台北市立動物園)