台灣導演賠百萬力拚緩刑　性侵女助理無悔意判4年

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣「豆導」鈕承澤涉嫌性侵劇組女助理，台北地院今日判決4年徒刑，法官重判原因為鈕承澤犯後毫無悔意，更暗指被害人主動獻身，掩蓋事實且知錯不改的態度令人髮指。

綜合媒體報導，法官今(14)日依強制性交罪判鈕承澤有期徒刑4年，合議庭重判的原因，鈕利用媒體散布消息，形塑喜歡被害人、會保護被害人的假象，再稱被害人深夜留在他家，必定期待與他發生性關係、暗指被害人主動獻身，欠缺性別平權意識，犯後毫無悔意。

鈕承澤在性侵案偵查階段，嘗試賠付相當一年薪水的60萬元給被害人，讓風波落幕，被對方拒絕；去年9月性侵案審判中，給付達「7位數」的調解金，事實上是因官司產生的「200多萬元」，且是討價還價的結果。

鈕承澤是電影「跑馬」的導演，被害人為該劇組工作人員，鈕承澤進而要求該劇組林姓主管帶被害人到他家中參加聚會，而那場聚會本為工作會議，臨時取消才改為家中聚會。

鈕承澤在庭訊時辯稱，案發當天他以為被害女子對他有好感，並沒有違反對方意願。林姓主管則稱「以為是談戀愛的開端」，製造鈕承澤與被害女子獨處機會，兩人聊天後，趁機性侵得逞，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷、採證，向警方報案。

法官指出，被害女子當天以緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕承澤，可見鈕承澤的辯解與事實不符，不足採信。鈕承澤另辯稱當天「酒醉斷片」、「只有戀人間可能會有的行為」來狡辯，但法官並不採信。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，被害人下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，卻有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪，將鈕起訴。

公訴檢察官則認為，被害人是電影劇組一員，與鈕承澤有上下隸屬職場關係，被害人沒有反抗只是為了保住工作而已。

法官考量鈕承澤有前科紀錄，以及他曾任演員、現為導演，尚有母親需撫養等生活狀況，並於審理中已與被害女子達成和解，彌補所造成的損害，具體求刑3年4月。全案可上訴。