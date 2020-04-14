移民署臺中二站配戴防疫體溫卡 民眾：「卡」安心

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，國民出國必須檢附入出國紀錄，使得入出國紀錄案件申請量暴增，進出服務站的人數眾多。移民署臺中市第二服務站，為避免群聚感染威脅或者造成防疫缺口，特別提供酒精給洽公民眾做手部消毒，也為民眾量體溫；同時為了讓民眾安心，該站也要求同仁每日測量2次體溫，且各個櫃檯服務人員、志工及通譯們會將溫度紀錄在自己的「今日體溫卡」上，讓民眾一眼就能看到，除了可自我監控外，亦讓民眾更放心。

民眾林先生對於該站熱忱的服務態度印象深刻外，也特別表示：「沒想到服務站這麼用心！服務人員佩戴體溫卡，這個小動作就是告訴大家『你和我都沒有發燒很健康喔！』這樣真的比較好耶！讓人感到很窩心，就是『卡』安心啦！」防疫不僅是多了一張卡，而是讓民眾感受到服務站共同對抗疫情的行動與用心。

臺中市第二服務站主任張金順表示，移民署全球資訊網的「線上申辦專區」讓您在家也能申請，還有「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，簡稱武漢肺炎)境管措施及防疫專區」，可告訴您最新境管措施，歡迎大家多多利用。並呼籲疫情流行期間應以肥皂勤洗手、量體溫、盡量不要到人多擁擠的公共場所，有必要記得戴口罩，你我共同防疫，守護臺灣。（新聞轉載自新住民全球新聞網）