擁抱家人 移民署專案讓失聯移工減免處罰安心回家

你已經多久沒有見到心愛的家人，和家人擁抱？來自越南河內的「阿芬」，原本有幸福的家庭，沒想到後來丈夫漸漸不負責任，兩人常為了錢爭吵，她甚至受到丈夫家暴，為了家庭，她一肩扛起家庭經濟的重擔，選擇來到臺灣當看護工，當時的她已經41歲了。

「阿芬」起初是在臺灣照顧一位老人家，剛開始跟雇主一家人相處還不錯，後來雇主搬走了，剩她一人獨自照顧老人家，不但沒有辦法休假，雇主有時候會拖延給她薪水，她甚至還掏錢幫老人家買菜，講到這裡她不禁地哽咽起來，她說她不是故意要拋下老人家不管，其實她內心很內疚，因為向仲介反映也無濟於事，而且越南一家老小都等著她匯錢回去養家，在不得已的情況下，「阿芬」只好選擇失聯。

「阿芬」說失聯的日子其實生活更辛苦，每當她想起家人時，她總是要偷偷摸摸的走在市區街上，跟越南家人視訊報平安，還得隨時警戒，準備躲警察，無奈她要扛起一家生計，無論如何都要咬牙撐下去。

不知不覺這樣躲躲藏藏的日子過了好幾年，但是越南家鄉年邁的父母身體卻一日不如一日，她深怕再也不能見到父母親一面，2019年移民署辦理「擴大自行到案專案」時自己沒有好好把握，最近同鄉朋友跟她說，移民署因應「武漢肺炎」正在辦理「擴大自行到案專案」，為了和家人見面，她這次不再猶豫。

「阿芬」說，沒想到自行到案的手續如此簡便，想到可以回到熟悉的家鄉，和很久沒見面的父母、小孩擁抱，終於露出開心的微笑！（新聞轉載自新住民全球新聞網）