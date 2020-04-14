雲林麥寮高中「翻轉東南亞」課程 國際觀從小培養

學生寫下對於東南亞的刻板印象並分類（圖/ 教育部） 學生寫下對於東南亞的刻板印象並分類（圖/ 教育部）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）雲林縣立麥寮高中鄰近東南亞移工眾多的麥寮工業區，推出校訂必修課程「翻轉東南亞」，透過數據、媒體素材、桌遊及訪談等方式，解構偏見、建構印象，達到翻轉負面印象的目標，學生不但學習到尊重多元文化，也培養更寬廣的國際視野。

麥寮工業區由於東南亞移工眾多，在不同文化碰觸下，容易對彼此產生先入為主的刻板印象。麥寮高中面對這樣的在地特色，思考如何轉化為學生學習的最佳教材。在校長與教師們的腦力激盪下，設計出「翻轉東南亞」課程，希望翻轉對東南亞國家的偏見，引導學生學習尊重與包容，並培養國際觀。

「翻轉東南亞」課程設計概念為「偏見是因為單一向度的思考」，從「解構」東南亞偏見，「再建構」東南亞印象，進而「翻轉」對東南亞的負面印象，達到用心看待東南亞國家的多元思維。為使課程更貼近在地學子生活經驗，並呼應新課綱精神，社會領域教師組成翻轉東南亞課程教師社群，共備課程，歷經3次版本修正才完成課程大綱，並逐步完成課程內容。

社群教師在課程共備過程中，也參與校外課程工作坊來進行增能，以課程共備學習成果為基礎，完成第1版課程大綱；第2版課程以全球化作為開端，透過媒體報導與數據資料解構與建構東南亞印象，認識東南亞多元文化及其經濟轉型後的面貌；第3版課程從麥寮在地出發，認識偏見的本質，再設法翻轉。

整體課程透過數據、媒體素材、桌遊及訪談等多元方式進行，解構並再建構東南亞印象，扣緊課程核心價值。訪談部分，「偏見搜查線」單元由高三學生試行，先引導學生思考生活中有哪些刻板印象？產生哪些主題？再逐步聚焦討論，培養學生解構、再建構的能力，並以分組報告方式，鼓勵學生在多元意見中腦力激盪，翻轉刻板印象並找出解決問題的方法。

教育部國教署表示，十二年國教重視全人教育的精神，培養自發、互動及共好等理念。樂見更多學校推動公民責任相關素養課程，教育部會全力支持並投入相關資源，共同引導學生深化民主素養、尊重多元文化與族群差異。