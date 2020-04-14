讚台灣防範武漢肺炎「最早也最快」　蔡英文登美國《富比世》

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文被美國《富比世》雜誌譽為是在面對當前的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，表現較男性國家領導人更加可圈可點的七位女性國家元首之一。

在一篇刊登於《富比世》（Forbes）的文章中，蔡總統與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、冰島總理雅各斯多提爾（Katrín Jakobsdóttir）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin） 、挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg），以及丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等並列於在此次武漢肺炎疫情下，表現名列前茅的女性國家元首。

《富比世》的特約作者Avivah Wittenberg-Cox在文章中讚賞蔡總統的當機立斷，指出台灣政府早在1月出現武漢肺炎的跡象時，就採取了124項措施應對，使得台灣免於封城的危機。

Wittenberg-Cox也提到，台灣政府已啟動外援，準備送1,000萬片口罩至美國及歐洲。根據外交部，第一批1,000萬片口罩捐贈已陸續抵達美國、歐洲，以及友邦；外交部日前也宣布將啟動第二批口罩捐助，預計提供600萬片口罩予拉丁美洲、東南亞、北歐等地區國家，以及美國受創較嚴重的州。

台灣截至週二（14）上午累積393例武漢肺炎確診病例，並有六人死亡，美國CNN日前便撰文表示，台灣對於武漢肺炎的因應是全球最佳。

衛生福利部長陳時中在昨（13）日則表示，武漢肺炎在台灣爆發社區感染的風險「幾乎沒有」，目前大多數的確診病例都是境外移入；不過陳時中也指出，不能掉以輕心，必須要持續努力將疫情控制住，直到疫苗與新藥研發出來。