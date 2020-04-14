國防大學學生咳嗽不止就醫　武漢肺炎二篩結果下午出爐

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國防大學陸軍學院一名學員昨（13）日收假，因咳嗽症狀加劇，緊急送醫檢疫。軍醫局今（14）日表示，經初步篩檢，上午確定為陰性，也根據中央疫情指揮中心指導，下午做第二次篩檢。

國防大學昨天發布新聞稿表示，國防大學陸軍學院一名學員昨天上午收假後，因咳嗽症狀加劇，但無發燒，國防大學依防疫政策指導，立即將學員轉至國軍桃園總醫院就診，並啟動防疫機制進行環境消毒、隔離管理接觸人員。

中央社報導，國防部上午召開「國防資源釋商」記者會，軍醫局衛保處長高中錚上校表示，經查，這名學員近期沒有出國史、接觸史及群聚史，沒有發燒病徵，因此沒有媒體報導所謂「發燒一星期」之情事，國防大學也未因此停課。

根據中央流行疫情指揮中心指導昨日已為該學生進行篩檢，結果上午已完成顯示為陰性，為求慎重，下午將進行第二次篩檢。

國防部發言人史順文少將補充，國防部防疫作為相當嚴謹，也不時宣導若有相關症狀必須反應，而此案例就是軍方落實宣導的證明，因為這名學員昨天自認為有咳嗽狀況，主動通報送醫，相關的體溫量測紀錄也都很完整。

自由時報引述國防大學說法，校內已啟動防疫機制，加強陸軍院區環境消毒作業與接觸人員實施區隔管理；並由國防部軍醫局指派專人協處後續處置作為，將全力做好各項防疫措施。

另外，已針對陸軍學院這名學官生活、教學及活動區域做全面性的大消毒工作，校方也已經掌握這段時間密切接觸者，除了同寢室的室友、同桌吃飯和一起上課的同學，皆已進入校方規劃的隔離寢室做隔離，至於其餘的老師及學員則是進行自主健康管理。