【武漢肺炎】台灣清大攜手美國哈佛「大數據防疫」研究　感染風險最高5縣市北市居冠

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）清大助理教授張筱涵團隊，與哈佛大學公衛學院攜手，以臉書提供的大數據，進行新冠病毒 (武漢肺炎, covid19)防疫研究，從人群接觸率推估，國內感染風險最高的為台北市。

這項由清華大學生資所助理教授張筱涵主導的跨國研究已有初步成果，她分析臉書提供的數據發現，在縣市內移動的接觸傳染風險甚至高於跨縣市的遠距移動，建議在未來的五一連假，國人最好還是減少出門、避免群聚，遠遊近遊都不宜。



張筱涵也同步完成另一項口罩數學模型的研究，她十分贊同中央疫情指揮中心採用實名制來分配口罩的政策，認為有限制的購買讓更多人獲取口罩，有效降低了疫情擴散的風險。她也建議，如果要讓政策更有效，應確保70歲以上的長者、慢性病患者等高危險群優先取得足夠的口罩。



擁有2.5億活躍用戶的全球最大社群平台「臉書」早在今年(2020年) 1月底就發布新聞指出，將與國立清華大學及哈佛大學公衛學院合作，提供大數據來進行新冠病毒傳播研究。這些數據包括以長寬各4.5公里為一方格，計算從一方格移動另一方格的人數。



張筱涵研究團隊在與臉書簽下資料使用協議後，從今年1月26日起接收去除個人化資訊的整合性數據展開研究。有別於許多疫情傳播研究採用人口數及地理距離來推估人潮流動，張筱涵團隊取得的是實際移動的數據，因此在推估未來疫情並協助政府制定管制策略時也更為準確。



清華大學與哈佛大學團隊共同完成的研究成果顯示，從人群接觸率推估，

台灣感染新冠病毒機率最高的前五名城市依序是:

台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市。

受到外縣市人口移動而導致感染風險提高的前五名城市依序是:

台北市、新竹市、嘉義市、新北市、新竹縣。



張筱涵解釋，大台北及大新竹地區平日就有許多外縣市通勤人口，名列榜上她並不意外；但看到人口數僅26萬，在國內各縣市中排名第18的嘉義市上榜則引起她的注意，她推測這可能是因嘉義市常住人口較少，更容易受到外縣市人口移動影響而增加風險所致。



張筱涵研究團隊也發現，整體來說，縣市內移動造成的感染衝擊其實高於跨縣市移動，這或許顛覆了一般人的認知，因移動距離的長短並非決定感染率最重要的因素，接觸的人數及時間才是關鍵，「在家附近群聚的感染風險可能不亞於去11個警報旅遊景點。」

張筱涵表示，要降低感染機率最好的方式就是「能不出門就不要出門」。



張筱涵從臉書提供的大數據也看到了一個令她憂心的現象，那就是從疫情爆發迄今，儘管中央疫情指揮中心不斷呼籲，但國人出門趴趴走的習慣並沒有顯著改變，她特別挑出過去兩個多月來台北到宜蘭、台北到新北、彰化到台北的移動人次數據，「真的沒有減少，情人節周末及228連假還達到高峰。」她也將相關分析數據提供給中央疫情指揮中心，作為政府制訂管制措施的參考。



另一方面張筱涵也利用數學模型，模擬戴口罩對群體感染率的影響。她表示，若能正確地使用口罩，口罩的覆蓋率愈高，群體的感染率就愈低。

台灣目前的口罩產能及供給提升，口罩的日產能達到總人口的50%，相對於許多歐美國家的低口罩覆蓋率，台灣的確是疫情衝擊全球時相對安全的地區。



張筱涵與美國麻省理工學院、哈佛大學共同成立的博勞德研究所(Broad Institute)計算生物學家沃比(Colin Worby)共同進行的研究顯示，如果大多數人都戴口罩，可減少群體中新冠病毒的感染率及死亡率，並延後疫情大爆發的時間或防止疫情大爆發。



這項研究也顯示，在口罩短缺時，比起平均地分配口罩，如果能將口罩優先分配給70歲以上的長者，及已經受到感染者，降低群體感染風險的效果更好。張筱涵認為，我國政府在疫情一開始時就徵用口罩工廠，進行管制及實名制分配，是非常好的做法；如果沒有管制，群眾在疫情爆發初期即搶購或囤積口罩，使多數口罩掌握在少數人手中，就非常不利於疫情傳播的控制。



為了對抗新冠病毒疫情，美國等國際公衛、流行病學學者組成了「新冠肺炎人潮流動數據網絡」（Covid-19 Mobility Data Network），清華大學生資所助理教授張筱涵是國內唯一參與這個跨國學術網絡的學者。她也計畫將口罩有利疫情控制的研究成果透過網絡提供給其他國家參考。



張筱涵小檔案

◆清華大學生命科學系學士及生物科技所碩士

◆美國哈佛大學個體與演化生物博士

◆哈佛公衛學院博士後研究

◆以玉山青年學者身份獲聘回清華大學任教

◆獲科技部年輕學者哥倫布計畫補助

◆◆專長: 基因體學、病原體演化及計算生物學

◆◆研究團隊成員: 包括研究助理張孟群及清華生資所研究生李育安。

圖/張筱涵個人網站