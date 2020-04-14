最愛。媽咪 台南大員皇冠假日酒店獻上幸福食光

儘管疫情打亂所有人的生活步調，但溫馨五月天，更要為各行各業辛苦付出的媽媽們聊表心意。台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與彩豐樓主廚袁東海、元素主廚沙德財、煉‧瓦主廚吳進旺與點心主廚劉靖晟聯手推出多樣化的安心美食與防疫全方位的用餐環境，獻給所有人可以帶著媽咪在五月天擁有幸福的美好食光！另外，母親節蛋糕「法式乳酪野草莓塔」更於2020蘋果日報母親節蛋糕評比派塔類中入選，深受評審青睞，目前已開放預購。

新冠疫情持續延燒，但一年一度的母親節還是要想方設法寵一下媽咪！台南大員皇冠假日酒店推出「2020最。愛 媽咪」母親節餐飲優惠專案。5/1-5/3、5/8-5/10彩豐樓粵式中餐廳則是推出5人席菜8,000元起與10人席菜15,000元起，菜色多元豐富，其中還有可能隱藏版的彩蛋驚喜禮，須於5/1前完成3成訂金，方可完成座位保留，用餐當日再以實際消費金額扣除訂金後結帳。5/1-5/10煉‧瓦日本特色餐廳則推出鐵板燒套餐與日式套餐，每客1,680元，5/10當日單筆消費滿3000元，則是加碼送4吋母親節蛋糕乙個，數量有限，送完為止；點用指定套餐再享加價購，白笹鼓梅酒特惠價1,999元(原價2,100元)、五一櫻花葡萄酒特惠價999元/2瓶 (原價1,200元)、白瀧上善如水氣泡酒特惠價999元 (原價1,200元)。

元素自助餐則是5/2-5/3、5/9-5/10母親節專案優惠成人每人899元，7-11歲優惠價449元，6歲以下免費，凡於5/2前預訂5/10當天午、晚餐6人以內同桌用餐，加碼贈送4吋母親節蛋糕乙個，數量有限，送完為止。感恩母親月，台南大員皇冠假日酒店提供防疫全方位，安心的美食、落實社交距離1.5公尺的安全用餐環境，獻給偉大媽咪，讓她擁有最美好的幸福食光。以上專案皆須另加10%服務費，請事先訂位。訂位專線：06-512-1920元素、06-512-1930煉‧瓦、06-512-1910 彩豐樓。

迎接母親節的到來，又擔心疫情不想出門的話，亦能選擇預訂母親節蛋糕以及彩豐樓的的外帶美食，一樣也能滿足犒賞媽媽，不用讓媽媽下廚的一番心意。台南大員皇冠假日酒店點心主廚劉靖晟特製兩款母親節蛋糕，巧克力類的「香柚花園」6吋1,080元，以香柚醬、香柚奶油餡、牛奶巧克力慕斯以及巧克力沙布蕾組合而成，在舌尖中打轉，帶給媽媽每一口都是清爽酸甜的華麗享受，徹底顛覆巧克力蛋糕給人的既有味蕾印象。另一款蛋糕則是「法式乳酪野草莓塔」6吋1,080元，榮獲蘋果日報母親節蛋糕評比入選派塔類，以杏仁塔皮、杏仁餡、香草卡士達醬、自製野草莓醬、乳酪慕斯，加上新鮮草莓、新鮮藍莓，肯定是一款受女性最愛的吸睛蛋糕，更能討媽媽歡心。

凡2020年4月30日前預購母親節蛋糕享9折優惠，單次訂購2個蛋糕，則享8折優惠。母親節蛋糕為新鮮製作，需於4天前預訂，最後預訂日為2020/05/06，以上優惠折扣恕不能並用。訂購專線：06- 3911899 分機6670。

另外，選擇不出門要要好好慶祝的，彩豐樓【冠軍主廚美饌】外帶合菜組最受青睞，內含鮮人參蒸龍膽下巴、鳳梨富貴蝦球 、黑蒜薑蔥爆炒牛肉、上湯娃娃菜、脆豆叉燒肉炒飯、廣東每日煲湯等為5菜1湯，外帶自取優惠價1,990元(原價3,194元)。其中「鳳梨富貴蝦球」特別加入關廟盛產的金鑽鳳梨，可以吃到整隻蝦子的脆感及鳳梨酸甜多汁的果香味；「黑蒜薑蔥爆炒牛肉」則是加入熟成黑蒜入菜，它的抗氧化和抗酸化比一般蒜頭高出10倍，是一道營養價值非常高的菜色；「鮮人參蒸龍膽下巴」則是加入新鮮人參，是一道可以補充元氣的養生佳餚。

即日起開放預訂，另有22道經典單點粵菜，包括煲仔料理、健康食蔬、港式點心、海鮮、燒烤、麵飯類、主廚精選、湯品，凡單筆消費滿2,000元享10公里內免費外送服務，須於取餐1小時前完成匯款(信用卡授權或匯款)，一通電話輕鬆搞定慶祝母親節的一桌佳餚。預訂專線:06-512-1910彩豐樓。