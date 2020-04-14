中國私訊各國「求表揚抗疫成果」 美國州議長怒斥瘋了！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎爆發以來，造成全球至今將近200萬人確診，超過11萬人死亡。病毒發源地中國政府不僅在疫情之初企圖掩蓋真相，現在居然還傳出駐外館處私底下向美、德2國官員「求讚求誇獎」，對中共對抗武漢肺炎的「精彩表現」給予肯定。

《Wisconsin Examiner》報導，美國威斯康辛州參議院議長羅格‧羅斯（Roger Roth）3月10日收到中國駐芝加哥領事館總領事趙建夫人吳婷發來的hotmail郵件，內容提到「中國使館想知道威斯康辛州參議院是否考慮起草一份決議來聲援中國人民對抗疾病的支持，我們已經草擬了一份決議內容可供參考」。

《大紀元》的報導中提到中國領事館提供的決議草案內容，包括「中共在疫情發生之時採取了「空前而嚴謹」的措施，包括武漢封城、數日間完成方艙醫院建造等措施，公開透明地與WHO及各國分享病毒的關鍵信息，為其他國家製造時間，有效遏止武漢肺炎傳播全世界」等等。

報導中指出，當羅斯收到這份郵件時，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）正以迅雷不及掩耳之勢在美國境內蔓延，真相正逐漸浮出水面，讓他怒斥中國領事館起草的決議內容「真是瘋了」。

由於餐廳、學校及加工廠被迫關閉，威斯康辛州酪農業者所生產的牛奶賣不掉，許多家庭農場被迫傾倒新鮮牛奶，生活陷入困境。

數天後，羅斯起草並提出LRB-5983決議案，揭示中國在全球各地企圖透過政治人物施放的謊言。

決議案說，中國在過去70年間綁架中國人民作為人質，是個壓迫性政權。羅斯在決議案中將「中國人民」及「共產主義政權」做出區分。

他說，若中國政府當初能以更透明負責的態度採取行動，全球百分之95的確診個案都能被阻止。

無獨有偶，德國官員也有類似經歷。《中央社》報導，中國派出代表們企圖說服德國各部門的高級官員，公開稱讚中國防疫措施做得有夠棒，但被直接拒絕。

德國聯邦憲法保護局就曾表示，中國企圖拉攏德國有份量的高階官員為中國背書，武漢肺炎爆發以來，中國花大錢進行「大外宣」，除了否認中國為新型冠狀病毒源頭，企圖篡改歷史外，更藉著捐贈、出售醫用物資來塑造自己是全球各國可信賴的夥伴。

但中國大撒幣的「大外宣」也不是沒有成效。世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞自1月底武漢肺炎爆發以來，屢次為中國背書，表示「沒有證據指出新型冠狀病毒（COVID-19）在中國境外人傳人」、「WHO反對任何針對中國的旅遊及貿易限制」「中國是防疫新標桿」等。

譚德賽多次拒絕提高警示，爾後終於扛不住來自各國壓力，於3月11日宣告疫情「全球大流行（Pandemic）」

4月8日他發狂痛批美國總統川普把「疫情泛政治化」，還在記者會上將全球民眾對他的怒火批評「甩鍋」給台灣，宣稱「遭到台灣民眾的種族歧視」，讓各界憤怒不已。