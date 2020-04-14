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【武漢肺炎】蘇貞昌：華航改名涉航權、政府會努力　機身可先設法凸顯「台灣」

蘇貞昌說他昨(13日)已要求交通部告知華航，以後運送物資時，上面有國旗、有「Taiwan Can Help」，這樣就非常好

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/14 10:12
圖/官方臉書.中央社 (TN後製) 

圖/官方臉書.中央社 (TN後製) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今天(14日) 說，華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但讓國家的航空公司標誌台灣，確實是該努力來做的事，也許讓華航快一點在機身或其他部分，多點台灣(Taiwan) 標誌。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國。不過，社會有許多聲音認為，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍航空，建議華航改名，避免誤會。

中央社報導，蘇貞昌會前受訪時表示，先前他當行政院長時，把中正機場改為台灣桃園國際機場，很成功；華航這次在運送物資時，全世界感謝台灣，但因為華航機身上標示有CHINA，很多國家人民誤以為是中國送的口罩，「我們吃這種虧很多」。

蘇貞昌說，華航因為名稱問題造成很多混淆，他昨天已經要求交通部告知華航，以後運送物資時，上面有國旗、有「Taiwan Can Help」，這樣就非常好，「華航就不要湊熱鬧，旁邊還掛它的標誌」，以至於混淆，幫別人運送商品、物資，不該藉這機會宣傳自己。

蘇貞昌表示，接下來也許讓華航快一點在機身或其他部分，多點台灣的標誌，就好像世界貿易組織（WTO）的標誌上，雖然是台澎金馬經濟區，但是把台灣弄的很大；很多外館在Republic of China後面用括號，把台灣(Taiwan) 也放大凸顯出來，讓全世界知道，台灣跟中國不一樣。

蘇貞昌說，尤其這次疫情，全世界對台灣很肯定、感謝，讓全世界知道台灣跟中國不一樣的地方；至於長遠的華航改名，涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但應該讓國家的航空公司標誌台灣，確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。
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