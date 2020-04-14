美國與日本政府都發出企業搬離中國的召集令，而且要幫企業主付百分之一百的搬遷費。也就是全球見解都是「中國製造」的時代結束了。供應鏈重新編組，而且是「短供應鏈的時代」來了。不再有世界工廠這樣的運作，而是分區分廠分流分工的新模式啟動了。或是更值得觀察的是「沒有中國的全球化時代」(the era of globalization without China)突現了。

美中貿易戰開展之後，兩年來一直有這樣的趨勢在胎動，可是中共一直以不當利益去誘引歐美日國家的政客，更在聯合國大量佔據重要組織的職位，控制了發言權，到處威脅利誘其他第三世界國家，所謂一帶一路計畫，其實輸出的是，專制獨裁的「統治工具機」，而原來喊得震天價響的「2025中國製造」，就是「數位法西斯的全球化」，中國成了將世界帶到小說家George Orwell寫的共產黨專制獨裁小說1984的「全球中央政治局」(global politburo)。如果說這場中國冠狀病毒肺炎CCP(China Coronavirus Pneumonia)有在百害中出現一利，這一利是喚醒了全世界，重新認識了這個「邪惡帝國」，歐美日國家來說，此次CCP讓中國已漸成了一個集欺騙造假胡扯亂甩於一身，沒有誠信沒有善意的另類恐佈國家。危邦不入亂邦不居，這是大企業遠離中國出走潮的心意已決。

當然這回的CCP也讓許多所謂的「中國通」都現形為「中國買通」。他們為中國脫罪的各種大外宣以及「為匪宣傳」都馬上在網路上被打臉揭穿。讓世界的政治空氣真的是少了很多「中共汙染微粒」。

美國兩黨政治，對於治國一直都有重大爭議，卻在中國議題上，一致反共，唯一有的不同是，互相指責，對中共不夠硬碰硬。歐洲國家原本還與美國不同調，現在也出現大轉折，拒絕中共成了新大局觀。這從他們對台灣的態度可以偵知變天。過去這些國家雖然知情台灣是一個主權獨立的國家，卻裝迷糊，不承認不否認，讓中共可以上下其手，而睜一眼閉一眼。現在這種大難臨頭人命關天了，就看到中共仍用這種偷搶拐騙的老套，混扯拉甩，這些過去一直用在對付台灣的手段，都全面讓歐美國家親身體會。他們終於良心重現，都開始主動反共保台了。

這個趨勢當然與台灣成功對抗CCP防疫有關。也與台灣發揮Taiwan Can Help有關。重點是台灣不但有能力自力救濟脫困，還願意行有餘力全球助人。這是台灣的「新風景」。其實台灣過去幾年就有「國際醫療服務」已經很成功的出任務，幫助那些在醫療上有急需的國家，這些派遣醫護(dispatched medical care)已經有上千位醫師有經驗。這些醫療團隊來自醫學中心與各大私立醫療院所，還有更重要的是基督教與佛教的慈善醫院也都有支援國外的醫療服務，他們在大災難來的時候，都及時的出現在最前線救人。這是台灣長久以來留給世界的人文景象，這次也一併讓世界有了支持台灣的動力。一切都是其來有自，這樣的「全球讚台灣」並不是天上掉下來的禮物，是台灣民間長期以來的不畏險阻，走向苦難世界，所留下來的「善良足跡」積累的因緣果報。

這場瘟疫大流行，讓人性真實的一面重現人間。未來全球將會有更多的真心誠意，真的是「無信不立」。不論是政治經濟社會文化或是醫學科學哲學，倫理是最重要的，在假訊息時代，大家想用事實查核(fact check)來回復世界秩序，其實是不夠的，更重要的是倫理查核(ethics check)。這次中共會淪入如此慘烈的失敗「向下沉淪」，而台灣會有這種亮麗的榮耀「向上提升」，就是因為兩個國家倫理的查核，天差地別，這將是，「沒有中國的全球化時代」最寫實的歷史註腳。