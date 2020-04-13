全球最小！武漢肺炎快篩偵測儀　台灣工研院拚7月量產

經濟部次長林全能13日在記者會上展示快篩檢測儀的雛型(圖/中央社) 經濟部次長林全能13日在記者會上展示快篩檢測儀的雛型(圖/中央社)

武漢肺炎疫情燒，經濟部次長林全能今(13)天說，目前已開發出核酸分子快篩偵測儀的雛形品，在病患還沒有症狀的潛伏期，1小時內可檢測出來，準確率達90%，重量約600公克，是全世界最小，預計7月開始進行量產。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，行政院下午召開「紓困振興方案—醫藥防疫科技研發」記者會，政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、科技部長陳良基、經濟部次長林全能等人出席。

國家衛生研究院院長梁賡義說，行政院的特別預算和移緩濟急預算共編列新台幣21.6億元的經費提升台灣檢測和治療能量。

檢測技術方面，梁賡義說，目前工研院發表的核酸分子檢測技術，在潛伏期時使用，1小時內快篩可知，最快7月量產；蛋白質檢測則由中研院、國衛院，以及國防預醫所團隊發表，檢測時期是在感染期，快篩時間15到20分鐘，希望最快3個月內量產；人體產生的抗體檢測則是用在恢復期，要了解有多少人有抗體，目前長庚大學找出好幾株的抗體株，快篩時間在15到20分鐘內，最快半年內量產。

梁賡義指出，因應疫情可能流感化，不能期待今年疫情結束就不再來，因此藥物、疫苗相當重要。

梁賡義說，目前國際看起來有三種不同藥物，第一個是瑞德西韋，全球實驗有將近7成重症有效，國衛院、中研院已完成克級產製，同時已取得合成10公克量原料；台大與美國簽訂臨床試驗，目前病人反應都蠻不錯。

梁賡義指出，第二種藥物法匹拉韋，可能合併使用於輕中症患者相對有效，生物技術開發中心已進入10克級生產，可採購或國內自主生產開發，此藥原料取得性佳，國內廠商意願高。

他說，第三種是奎寧，目前看起來對輕症有效，已納入臨床指引，國內可自行產製，全世界已逾20國下訂，希望台灣提供，但目前生產過程中要以台灣優先。

至於國內疫苗開發，梁賡義說，今年1月下旬啟動多項技術平台，多管齊下，最快5月擇定標的，年底進入臨床試驗。

陳良基指出，繼中、澳、日之後，台灣是全球第4個分離出病毒株的國家，直至目前，台灣團隊已由病患身上分離出約52株新冠肺炎病毒的分離株，可供全世界科研防疫使用。

陳良基說，未來疫苗對台灣真的非常重要，可以提供整體免疫力，很多人說當全世界各國被病毒掃過，台灣是唯一沒有免疫力的國家；科技部協助重要的實驗室，結合幾個大學，近期內，在大學端成立3到5間防疫科學研究中心，進行基礎研究，並搭配國家級的防疫科技中心，負責應用研究。

林全能說，快篩檢測，將在防疫扮演非常重要角色，如何更早掌握可能的感染者，分流防疫，在症狀未發生的潛伏期，檢測出帶有病毒的病患。

林全能指出，工研院等單位目前已開發出核酸分子快篩偵測儀的雛形品，配合試劑開發，可在1小時內有高達90%準確率，病患沒有症狀時就可以得到快篩結果，偵測儀僅600公克，大概是全世界最小。

林全能說，預計4月底完成臨床測試，希望6月完成試量產，準備生產1萬劑的試劑，10台的偵測儀，7月份開始進行量產，政府也在提早布局，若新冠肺災會演變成流感，秋冬時要有快篩儀器設施，做大量篩檢，提早防範。

經濟部技術處處長羅達生進一步解釋，他表示6月底將會先生產10台測試機台，搭配1萬劑試劑，在各醫療院所進行測試。