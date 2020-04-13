台灣副總統陳建仁登英國BBC　武漢肺炎防疫成功靠這三點

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)台灣副總統陳建仁接受英國BBC訪問，分享台灣武漢肺炎相關防疫工作，陳建仁以英語流利回答，台灣防疫能獲國際讚賞不外乎和審慎以對、迅速應變、超前部署有關。

台灣的武漢肺炎防疫成效吸引國際注目，不只運送口罩到多國救援，更不藏私的在知名媒體BBC上分享經驗，能和各國分享。

台灣副總統陳建仁，也是流行病學專家，8日接受BBC晨間新聞節目Newsday採訪，他首先祝強森首相早日康復，英國人民平安順遂。接著他說，台灣採取了許多抗疫的措施，蔡英文總統召開了國安高層會議協調整合各部會，包括迅速發布旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強14天居家檢疫、升級傳染病醫療體系並提供適當個人防護裝備與其他醫材、以及推廣衛生教育和溝通。還有，很重要的就是加速快篩試劑及疫苗的研發。

陳建仁強調，從上次SARS疫情過後，台灣了解迅速反應非常重要。因此，台灣防疫體系基本上是建立在「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」等幾個概念上。

針對台灣如何幫忙國際，陳建仁表示，台灣正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等三項目，對國際社會提供協助。

陳建仁承諾，台灣將捐贈1,000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，也正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民。

陳建仁透露，美國與台灣已公開簽署一份合作文件，也希望與英國一起合作抗疫來保護世界各地的人民。