好意上網刊登國外親友照徵婚？ 移民署：已觸法

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）跨國婚姻很浪漫，但很多民眾卻不知道透過電腦網路看到的跨國（境）婚姻媒合廣告，有很大的風險存在。內政部移民署表示，於近日召開的審查會議中，經決議裁罰的違規案中高達8成，有31案都是民眾好意為國外親友徵婚，在臉書社團散布、刊登廣告貼文而受罰。

移民署說明，本次裁罰案中，民眾利用臉書社團上傳國外親友照片，並附註「意者私密，有想結婚的再來、有誠意的再來訊息、想找女朋友可以找我或朋友想嫁給臺灣人，想結婚可以跟我聯絡……」等語，雖然民眾均表示，純粹只是好心幫忙親戚、朋友女兒找另一半或只是開玩笑，無其他用意。

但移民署指出，此貼文舉動，已違反入出國及移民法第58條第3項規定，散布或刊登跨國(境)婚姻媒合廣告，將處新臺幣10萬元罰鍰。更有民眾非第1次違規，本次直接處新臺幣20萬元罰鍰，所以勸導民眾不要以身試法，以免荷包大失血。

移民署提醒，想要幸福的跨國婚姻，要注意「二要三多」口訣，來維護自己的權益－「要記得」簽訂書面契約、「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再做選擇，且婚前要「多了解」雙方背景及風俗文化，婚後也要「多溝通」，如此才會幸福長久及保障。

目前已有32家合法許可的婚姻媒合團體，民眾可至移民署官網「業務專區」查詢，維護自身權益。