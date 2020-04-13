2020台劇追起來！防疫宅在家刷新劇

台劇狂飆時刻又來了！繼《想見你》、《俗女養成記》 於MOD創下超高點閱率後，MOD將於4/ 19當日同步上架華視最新自製台劇《若是一個人》。此外， 中華電信MOD、Hami Video防疫期間亦推出《猛禽小隊：小丑女大解放》、《 不完美的正義》等多部強檔電影連發，讓客戶在家輕鬆防疫， 精彩追劇。

繼超高人氣台劇《想見你》、《俗女養成記》創下MOD高收視後， 2020最新強檔《若是一個人》4/19(日)登場， 中華電信MOD、Hami Video以4K高規格版本零時差跟播， 滿足民眾防疫宅在家追劇的需求。

今年台劇崛起，成為觀眾新寵。 其中由金牌編劇杜政哲帶領新生代演員與資深實力派演員共同真情演 出的全新台劇—《若是一個人》聲量最高。 金鐘視后孫可芳在劇中飾演與男友分手，回歸單身的女主角方佳瑩， 藉著以出差為名的療傷之旅，卸下勇敢的偽裝， 並與途中邂逅的丁志明(宋柏緯 飾)，彼此重新審視生活理念及自己對孤獨的詮釋。除此之外， 本劇遠赴日本京都拍攝楓紅絕景， MOD亦將上架4K超高畫質版本，讓人彷如親臨其境， 美景當前絕對不容錯過。

觀看路徑：戲劇>最新上架

除了最新強檔台劇， MOD防疫期間多部院線電影比以往更快速上架， 讓客戶不必進戲院，安心在家持續觀賞院線新片。 包括好評口碑爭相傳頌、改編自DC旗下的同名漫畫《猛禽小隊： 小丑女大解放》、震撼全美冤獄事件改編美國法律劇情片《 不完美的正義》、真實百人傷亡爆炸案改編美國傳記劇情片《 李察朱威爾事件》等院線強檔也將在MOD熱播。

觀看路徑：電影>院線直送

MOD同時推出台灣首映片， 讓客戶不用出國也能欣賞臺灣戲院看不到的各國好片， 4月首映電影推薦清單，包括中國金雞獎兩項入圍《媽閣是座城》、 西班牙愛情喜劇《真愛貓下去》、法國熱銷全球破億票房《 市長你累了嗎？》及由班艾佛列克主演的美國院線電影《回歸之路》 等。

觀看路徑：電影>單點電影>首映會