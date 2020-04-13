新北攜手tutorJr安心學英語 2千萬線上課程大方送20萬國小生

新北市教育局今（13） 日與tutorJr合作新北國小學生「防疫安心學專案」， 引進外師線上真人即時教學英文講堂， 贈送本市20萬國小學童線上真人即時教學大會堂課程， 更特別提供偏遠地區30校共2100堂互動雲端教室課程， 總價值超過2000萬， 讓新北學子無論在校或在家都能有外師真人線上授課，透過科技實現 英語學習無落差。

教育局長張明文表示， 感謝tutorJr捐贈科技化的雙語教育資源， 讓新北20萬名的國小學生也都能免費享用外籍教師的線上即時互動 教學，新北在推動雙語課程的同時， 也鼓勵學童能養成自主學習的好習慣，希望新北市學生能多加利用!

tutorJr免費提供新北市20萬國小學童每人一個月線上真人 即時教學大會堂課程讓學生在家安心學，並為各年級客製適合課程， 如小一到小三「童歌帶動唱」，小四到小六「故事角落－ 安弟搭飛機去法國」，還有「故事繪本」及「手作」 等超過200堂有趣課程，讓孩子自由選擇，隨選隨上。

此外， 更特別針對30所偏遠地區學校免費提供2100堂互動雲端教室課 程，讓新北偏遠小學變身國際學校，透過外師線上live教學， 加入中師協同教學，雙語教學一次到位， 一個班級每周一堂課持續一學期共14周，熟悉語感累積聽力， 讓孩子未來能自信開口說英語。

tutorJr總經理黃嘉綺提到，tutorJr透過科技， 實現孔子因材施教理念，專利DCGS系統，透過大數據演算， 為每位孩子客製其合適教材，有效提升學習力; 同時課堂上運用AI偵測學生情緒、互動力及表情， 讓學習得以反饋，進而適時調整教材及教學方式。 這次防疫安心學公益計畫，透過互動雲端教室及知識大會堂， 市價超過兩千萬的公益捐贈，期盼孩子增進英語力， 提升自我競爭力。

新北市國小英語課程自96年起向下延伸至一年級， 並增加每年級英語課程節數，更聘任90位外師推動雙語實驗課程、 英速魔法學院及英語營隊服務，為全國聘任外師人數最多的縣市， 未來要將導入更多元的英語學習模式，讓雙語課程推廣至全市。