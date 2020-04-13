新北攜手tutorJr安心學英語 2千萬線上課程大方送20萬國小生

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局今（13）日與tutorJr合作新北國小學生「防疫安心學專案」，引進外師線上真人即時教學英文講堂，贈送本市20萬國小學童線上真人即時教學大會堂課程，更特別提供偏遠地區30校共2100堂互動雲端教室課程，總價值超過2000萬，讓新北學子無論在校或在家都能有外師真人線上授課，透過科技實現英語學習無落差。
教育局長張明文表示，感謝tutorJr捐贈科技化的雙語教育資源，讓新北20萬名的國小學生也都能免費享用外籍教師的線上即時互動教學，新北在推動雙語課程的同時，也鼓勵學童能養成自主學習的好習慣，希望新北市學生能多加利用!
tutorJr免費提供新北市20萬國小學童每人一個月線上真人即時教學大會堂課程讓學生在家安心學，並為各年級客製適合課程，如小一到小三「童歌帶動唱」，小四到小六「故事角落－安弟搭飛機去法國」，還有「故事繪本」及「手作」等超過200堂有趣課程，讓孩子自由選擇，隨選隨上。
此外，更特別針對30所偏遠地區學校免費提供2100堂互動雲端教室課程，讓新北偏遠小學變身國際學校，透過外師線上live教學，加入中師協同教學，雙語教學一次到位，一個班級每周一堂課持續一學期共14周，熟悉語感累積聽力，讓孩子未來能自信開口說英語。
tutorJr總經理黃嘉綺提到，tutorJr透過科技，實現孔子因材施教理念，專利DCGS系統，透過大數據演算，為每位孩子客製其合適教材，有效提升學習力;同時課堂上運用AI偵測學生情緒、互動力及表情，讓學習得以反饋，進而適時調整教材及教學方式。這次防疫安心學公益計畫，透過互動雲端教室及知識大會堂，市價超過兩千萬的公益捐贈，期盼孩子增進英語力，提升自我競爭力。
新北市國小英語課程自96年起向下延伸至一年級，並增加每年級英語課程節數，更聘任90位外師推動雙語實驗課程、英速魔法學院及英語營隊服務，為全國聘任外師人數最多的縣市，未來要將導入更多元的英語學習模式，讓雙語課程推廣至全市。