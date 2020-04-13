新北批發市場超前部署 無「罩」不得進出

因應新冠肺炎疫情持續， 新北市超前部署向中央爭取配撥批發市場從業人員醫療口罩， 也嚴格要求農、漁、畜產批發市場實施人員管制， 進出市場人員都要配戴口罩外， 新北果菜公司也將蔬果拍賣台加裝隔板，保護前來採買的承銷人， 同時各批發市場也備妥防疫應變方案三機制， 做足準備防堵疫情發生，以確保民生農產不中斷。

新北市轄內共有板橋、三重果菜、樹林肉品、 泰山家禽合作社等市場，因應新冠肺炎疫情嚴峻， 新北市政府也提前因應，除向中央爭取配撥約2萬9,000片各批 發市場所需醫療口罩，近期已陸續發放至各批發市場， 也要求各市場嚴格實施進出人員須配戴口罩政策，防堵疫情發生。

自疫情發生後，農業局即成立專案小組整備， 除了由市場實施人員管控及作業場域消毒等作業之外， 也提前因應新冠肺炎若爆發群聚感造成市場封場， 恐導致農產供應斷鏈，擬定應變三機制「產線獨立、作業分流、 區域聯防」，以確保供應不中斷，平時各生產線獨立運作， 如發生單一案例封閉局部場域，由其他生產線支援， 如發生全場封場情形，啟動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援。

農業局除了爭取中央配撥口罩及輔導各市場應變三機制外， 各市場內也持續執行防疫消毒作業，於場區內建立單一通道、 設置體溫檢查哨，人員入場先行量測體溫、酒精消毒、 戴上口罩並列冊，載運果菜、豬隻、禽隻運輸車輛亦同步進行消毒， 當日作業結束後全場區進行消毒，確保場區人員安全， 果菜批發市場也同時在拍賣交易作業檯上加裝壓克力隔板， 防止職員與各承銷人接觸。

農業局表示，於防疫期間， 市府積極向經濟部協調配撥批發市場內部從業人員防疫醫療口罩， 確保市場第一線與民眾接觸人員的安全， 口罩近期也陸續發放至各批發市場。考量目前疫情尚無緩解趨勢， 市府除協調各批發市場確保穩定供貨之外， 也與各批發市場於第一時間做好人員妥適管控、 分流農產品交易並改善相關設備如加裝隔板等方式，確保農、 畜產穩定供應不中斷，滿足消費者需求。