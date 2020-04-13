迎接逐筆交易全面啟動 富邦證券日日輪盤送萬點

逐筆交易新制已於3/23正式上線，富邦證券即日起舉辦【 日日輪盤送萬點】活動，並且有機會帶回Dyson高級家電、Go Pro運動相機及超商商品卡等眾多好禮！同時， 為讓投資人在家防疫無後顧之憂，富邦證券推動線上開戶24小時服 務，更延長舉辦【財富升等三部曲】活動， 首次新開戶的投資人可以獲得超商商品卡， 生日當月還可線上領取生日專屬禮-價值$500元momo購物網 折價券，截至今年3月以來， 已有超過萬人體驗完全免出門的線上開戶系統完成開戶。

因應逐筆交易新制全面啟動，富邦證券舉辦【日日輪盤送萬點】 活動，在6/30前，新戶及靜止戶只要成交一筆台股電子交易， 當日即可在盤後15:00~23:59於富邦e+APP上試試手 氣，挑戰輪盤抽獎，日日送出10,000點LINE Points。此外，富邦證券為所有電子客戶加碼月月抽好禮活動 ，每月成交三筆台股電子交易即可獲得抽獎機會一次，除了便利商店 300元商品卡外，還有機會抽中Dyson高級家電及GoPro HERO8，讓投資人在家防疫、開戶、下單，還能抽大獎!欲了解 活動詳情請至活動網站：https://www.fubon. com/securities/hot_new/lucky- wheel/index.html。

富邦證券特別於四月份好評延長【財富升等三部曲】活動，只要在4 /30前透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶， 免交易就享百元商品卡；首次定期定額ETF扣款滿3,000元， 再享300元商品卡；推薦親朋好友一起開戶， 推薦一位成功開戶還能再享200元商品卡(相關活動規則請參：h ttps://www.fbs.com.tw/news2. htm)。富邦證券線上開戶系統全年無休、24小時開放， 只要五分鐘即可完成申辦，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機， 不受時空限制、不用親臨證券分公司及銀行， 可以隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。