台灣證交所：上週外資在集中市場賣超14.68億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/4/6~2020/4/10）外資在集中市場總買進金額為1,991.41億元，總賣出金額為2,006.09億元，賣超為14.68億元，另統計自2020年年初至4月10日止，外資總買進金額為2兆5,986.09億元，總賣出金額為3兆1,365.94億元，累計賣超為5,379.85億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆6,082.70億元新台幣，占全體上市股票市值的40.88%，較4月1日的12兆752.18億元新台幣，增加5,330.52億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進131,180千股，賣出95,243千股，買超35,937千股。

第二名：新光金：買進82,293千股，賣出58,115千股，買超24,178千股。

第三名：金像電：買進45,032千股，賣出30,644千股，買超14,388千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進120,609千股，賣出173,043千股，賣超52,434千股。

第二名：中信金：買進88,809千股，賣出141,160千股，賣超52,351千股。

第三名：鴻海：買進72,808千股，賣出100,143千股，賣超27,335千股。

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