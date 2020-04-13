臺灣期貨交易所將推出臺灣永續期貨及臺灣生技期貨，提供市場更多特色商品

為持續提供期貨市場更多元化商品，臺灣期貨交易所(期交所)規劃推出 臺灣永續期貨及臺灣生技期貨，二商品相關規劃及增修訂規章業獲主管機關 核准，預計 6 月初掛牌上市。

臺灣永續指數為國內首檔完整結合 E(環境)、S(社會)、G(治理)與財務指 標(ROE)篩選的投資型 ESG 指數，由臺灣指數公司與富時羅素共同編製，表 彰臺灣符合 ESG 標準之上市公司績效，具國際公信力及一定波動度。鑑於近 年全球永續投資快速成長，加上國內勞動基金運用局指定臺灣永續指數為其 國內投資委託操作績效指標，投信業者陸續掛牌永續指數相關 ETF 及共同基 金，臺灣永續期貨預計可吸引國內外追求永續投資之機構投資人共同參與， 符合永續投資風潮，為臺灣永續投資最佳避險及交易工具。

臺灣生技指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標 股票，如中裕、精華、東洋、葡萄王、大江及麗豐-KY 等，具代表性且波動 性高，有潛在避險及交易需求。考量生技醫療為國家重點發展政策項目，具 產業獨特性，在我國產業結構重要性與日俱增，而臺股生技醫療股票掛牌家 數、市值穩定成長，生技類股成交值僅次於電子及金融保險類股，為市場熱 門話題，臺灣生技期貨可提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

期交所此次同時推出臺灣永續期貨及臺灣生技期貨，契約乘數分別為每 點新臺幣 100 元、50 元，依 4 月 13 日指數收盤水準 5040.13 點、3607.55 點 換算，契約規模分別為 50 餘萬元及近 20 萬元，交易門檻相對低，可望吸引 對二商品有交易意願交易人參與。