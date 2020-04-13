2020新北潑水節線上玩 完成挑戰的霸主還可抽PS4

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020新北市潑水節Online今(13)日正式上線，新北市文化局推出「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」及「專屬祈福卡製作」等3款遊戲，即日起至4月26日，民眾透過手機就可以隨時參加潑水祈福，還有美食體驗金及最夯好運禮，讓大家在家防疫也不無聊!

新北市文化局表示，今年受新冠肺炎疫情影響，除了做好防疫外，也不能讓民眾錯過東南亞最重要的傳統節慶，因此規劃線上潑水節，代替實體潑水活動。

本次活動共推出3款遊戲，「街頭水槍大戰」以中和區華新街做為場景，虛擬民眾走上街頭開啟水槍射擊遊戲。「AR泡沫祈福浴」透過Facebook濾鏡遊戲結合擴增實境（AR）技術，偵測到人臉後即可穿上緬甸傳統服飾，以創新的數位媒材，讓民眾線上感受一年一度的潑水節盛事，文化局希望透過「專屬祈福卡製作」，一起為因疫情而辛苦的醫護人員及世界各地的民眾打氣，將祝福從新北市分享串聯出去。

除了線上遊戲體驗，新北市文化局更準備了各項最夯好禮，凡完成「街頭水槍大戰」第一階段指定任務即可獲得限量6,000份的新北華新街美食體驗金電子券，完成第二階段挑戰入圍遊戲霸主者就有機會抽PS4遊戲機!美食體驗金電子券面額為50元，使用時間自4月13日至5月13日，憑券到華新街30間合作店家，出示及輸入專屬代碼，即可直接扣抵50元。

另外，民眾只要錄製或拍攝「AR泡沫祈福浴」臉書濾鏡遊戲畫面，或將自製祈福卡分享至新北市文化局臉書粉絲專頁指定貼文，並完成留言祝福等步驟，即可抽抗敏空氣清淨機！