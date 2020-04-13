【天妒英才】「台灣人工智慧學校」執行長陳昇瑋腦出血驟逝　準副總統賴清德：國家的重大損失

準副總統賴清德(前左) 13日在臉書po出他與陳昇瑋(前右) 的合照, 哀悼英年早逝的陳昇瑋 (圖/賴清德臉書) 準副總統賴清德(前左) 13日在臉書po出他與陳昇瑋(前右) 的合照, 哀悼英年早逝的陳昇瑋 (圖/賴清德臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 玉山金控今天(13日) 表示，該公司科技長陳昇瑋日前於假日運動後回家途中，發生腦出血，經緊急送醫搶救後不幸辭世，將全力協助處理後續事宜；台灣人工智慧學校也證實此訊息，對失去這位充滿理想與熱情的執行長，深感哀痛。

對於台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋英年早逝，準副總統賴清德在臉書表達非常難過不捨，並稱這是國家的重大損失。

陳昇瑋今年44歲，為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長。

他曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學研究所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。由於懷著為台灣產業培育人工智慧人才，達成產業AI化及產業升級的使命感。在中央研究院的支持下，陳昇瑋於2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，至今已培育超過6000位優秀AI人才。

台灣人工智慧學校今天(13日) 在官網與官方臉書發文，感謝陳昇瑋執行長帶領該校，從無到有開創台灣人工智慧推廣與產業AI化的新頁，讓大家看到了學者貢獻社會的無私付出，

他充滿熱情、實踐理想的典範會永遠在我們心中

準副總統賴清德13日下午3時左右po文表示，去年（2019年) 他卸任行政院長後，曾親自拜訪參觀台灣人工智慧學校，也和陳昇瑋多次對談，他認為陳昇瑋是位了不起的人才，每每用熱情感染大家。

他說陳昇瑋從中研院到產業界，沒有花政府一毛錢，群策群力投資「人工智慧人才培育」，目前已訓練超過一萬名以上的AI（人工智慧）人才，都是台灣產業轉型的生力軍。

賴清德提到，陳昇瑋曾說

「要讓世界看到TAIWAN就想到AI，看到TAIWAN在AI的成就就不禁讚嘆WA！」，「這是我們對自己與台灣的期許」。

賴清德表示，去年他準備要去上台灣人工智慧學校的課程，想親自當陳昇瑋的學生，後來因事耽擱。陳昇瑋特別說，會來安排一系列「必知的AI課」讓他學習，因為他覺得政府有責任跟年輕人或與任何有企圖心的人共同努力，用人工智慧或「工業4.0」打造全新的台灣。此外政府更要積極投資下一代，提供資金、培育及環境，讓台灣有更多國際化AI人才，一起實踐壯大台灣的願景。

賴清德在po文末尾說，

「昇瑋請安息，也請昇瑋的家人節哀，我們會帶著昇瑋的熱情走下去，繼續讓台灣人工智慧在世界的舞台發光發亮。」