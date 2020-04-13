廣宣臺灣防疫成效 泰國媒體專訪義大醫院防疫經驗

武漢肺炎疫情持續壟罩全球，鄰近中日韓等重災區的臺灣，在防疫上繳出亮眼成績，吸引國際媒體目光。泰國以報導醫療照護系統與衛生政策為主的 Hfocus 媒體，於4月9日透過外貿協會引介，以視訊採訪義大醫院的防疫醫療團隊，希冀吸取臺灣的防疫經驗，供泰國衛生政策決策者和醫護人員參考。

在線上分享臺灣防疫經驗的義大醫院團隊，包括國際長梁正隆醫師、內科副院長林俊農醫師、感染管制部部長黃俊凱醫師、國際醫療部部長湯道謙醫師及國際醫療團隊。

湯道謙醫師表示，臺灣這次在COVID-19防疫措施，記取17年前面對 SARS(嚴重急性呼吸道症候群)事件的教訓，在疫情爆發初期就由政府迅速成立中央流行疫情指揮中心，結合民間與政府力量共同對抗疫情傳播，確保醫療資源分配均等，降低民眾恐慌。醫院也在整個防疫體系扮演重要角色，採取多項防疫措施，避免院內感染，保護院內病人、家屬與工作人員健康，確保醫療體系健全。

黃俊凱醫師提到，政府針對有風險疑慮的民眾即時進行行動通訊裝置追蹤、居家檢疫及隔離等措施，迅速的將疫情控制，降低社區感染的風險並利用臺灣健保資料庫的優勢，讓醫院得以迅速掌握民眾旅遊史及接觸史，有效降低第一線醫護人員面對疫情的風險。

黃俊凱醫師強調，這次臺灣的防疫能夠維持良好的表現，都要感謝政府與醫院互相交換資訊。透過通訊軟體或視訊會議，各大醫院、專家學者和指揮中心能夠保持密切的聯繫，隨時更新疫情狀況。義大醫院也很樂意將自身的經驗分享給海外的醫療人員，盼能夠在全球疫情爆發同時，讓臺灣的醫療盡一份心力。

外貿協會有感臺灣醫療院所防疫有成，正透過全球63個海外據點廣宣臺灣的防疫成效，也陸續促成印度及緬甸的醫療團隊，透過視訊向臺灣的成大及彰基等醫院請益防疫經驗，參與的印度及緬甸醫師已逾1萬名，後續還有其他多個國家正透過外貿協會陸續安排與國內醫院進行線上防疫經驗交流與課程教授。（新聞轉載自新住民全球新聞網）