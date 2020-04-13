防範新冠肺炎入侵校園 新竹移民署揪外籍生加強防疫

內政部移民署新竹縣服務站藉由行動服務列車至轄內明新科技大學，向即將開學的50名在校外籍生宣導正確洗手步驟，提醒外籍生們勤洗手並遵守「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，是預防傳染病最簡單且有效的方法。移民署也提醒同學，有發燒、呼吸道症狀、慢性病患以及出入醫療院所時，才是全程配戴口罩的時機，「你先戴、我OK」－將口罩留給防疫第一線人員及需要的人。

當天，新竹縣移輔團隊向剛從越南回臺等待開學的外籍生們進行新型冠狀肺炎病毒的防疫措施宣導，一位阮同學表示：「從越南出發回來臺灣時，很害怕臺灣的疫情嚴重，又買不到口罩，更擔心沒有戴口罩開學後就不能去上課，內心很緊張。」

服務站的同仁向同學們說明，如果沒有感冒或發燒症狀，一般的健康民眾，是不需要隨時戴著口罩的，所以大家不用太害怕。另外，也向同學們再次說明「經常洗手及正確洗手步驟」的重要性，飯前、接觸病人前後、如廁後、擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏後或是看病後等，都是要落實的洗手時機，如果沒有肥皂，也可以酒精性乾洗手代替，防範病毒感染從自身衛生管理做起。

新竹縣服務站表示，學校是團體生活的地方，這次新型冠狀肺炎病毒的防疫，學校更是重要一環，但面對此次疫情也請大家不需要過度緊張、害怕，只要均衡飲食加上充足睡眠及適度運動，讓免疫系統維持正常運作，並且避免到人潮擁擠場所，在適當時機配戴口罩保護自己及他人，如有疑問也可以撥打1922防疫專線諮詢，防疫工作全民一起來！（新聞轉載自新住民全球新聞網）