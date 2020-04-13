研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍　疫情到夏天也不可能結束

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）武漢肺炎病毒（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，全球累計確診人數逾180萬人。香港一項醫學研究指出，武漢肺炎的繁殖率比SARS高3倍，預料疫情不可能在7月前完結，仍會持續好一段時間。

《香港01》報導，香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同微生物學系、瑪麗醫院等專家的一項最新研究發現，武漢肺炎病毒較嚴重急性呼吸道病候群（SARS）病毒更快在肺部複製，在48小時內，人類肺部組織的武漢肺炎病毒數量較SARS病毒高3.2倍。

同時，武漢肺炎病毒較少引發肺部免疫反應，因此病人症狀較輕微，甚至有無症狀的隱形病人。

港大醫學院微生物學臨床助理教授陳福和醫生指，6名在瑪麗醫院接受肺部切除手術的病人，捐出他們部分健康的肺組織，以作今次研究之用，6名病人是三男三女，年齡介乎47至64歲。團隊比較了武漢肺炎病毒和SARS病毒在體外人肺組織模型中的感染力、複製效率、細胞嗜性和免疫活化等特徵，結果有以下發現：

SARS病毒感染肺部組織後，組織內的病毒量最高上升近20倍；而武漢肺炎病毒就可在組織內複製高達100倍。平均來說，武漢肺炎病毒比起SARS病毒，在48小時內可以複製多3.2倍的病毒量。

人體內有一種干擾素，可以抑制入侵的病毒，也可喚醒身體的免疫反應，研究團隊利用沒有受感染的肺組織做基線，發現被SARS感染的組織，其干擾素增多十倍以上，但武漢肺炎病毒感染的組織的干擾素只增加兩、三倍。

換句話說，雖然武漢肺炎病毒的複製速度很快，但它令肺部組織產生干擾素及炎症的反應較SARS病毒低，因此不像SARS病毒般在人體內引起「細胞因子風暴」，比如令患者發高燒等症狀，相較下，武漢肺炎的患者的身體免疫系統未必會有所反應，不會出現任何症狀，這也是這次疫情出現眾多隱形病人的原因。

袁國勇坦言，即使在武漢肺炎病毒有大爆發的疫區，也只有3至10%人有抗體，「9成人無抗體，就算將整個城市停止運作，都不可能阻止病毒捲土重來！」他指，SARS時使用圍堵政策在6個月內可控制到疫情，但今次面對武漢肺炎病毒疫情在七月前都不會消失

他建議民眾上班上學前應檢查自己有無症狀，量體溫、戴口罩、做好手部清潔工作，並保持社交距離。