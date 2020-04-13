別白跑！台灣奇美博物館開館時間變動　年度影子特展延長展期

奇美博物館下週(20日)起休三開四(圖/奇美博物館) 奇美博物館下週(20日)起休三開四(圖/奇美博物館)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 受到新冠肺炎影響，奇美博物館防疫再升級，自4月20日至5月31日調整為週一至週三休館、週四至週日開館﹔年度特展「有影無影？影子魔幻展」則順延展期至8月31日。

榮獲《全球最大旅遊網站TripAdvisor》「優等獎證書」的台南奇美博物館，為了強化防疫，自下週一（20）日起至5月31日縮減開館時間：週一至週三休館、週四至週日開館。

此外，戶外園區因十分空曠，維持開放狀態，民眾仍可以來園區散步欣賞美景，或尋找設置於戶外的近40件雕塑作品。

特展部分，由於「有影無影？影子魔幻展」為期間限定展覽，集結國內外15組當代藝術家共40件精采作品，為彌補這段時間壓縮民眾觀賞的機會，將原展至6月2日的展期將延長至8月31日。

開館期間，奇美博物館亦推出多項防疫措施，包括提高館內設施的消毒次數、空調換氣頻率，並呼籲民眾配合測量額溫、手部消毒、戴口罩、保持適當社交距離，同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務、關閉體驗型的密閉式展區等。

奇美博物館表示，休館期間除了全面加強清潔消毒之外，將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好的服務品質迎接大眾。館方也會持續依疫情變化配合政府政策，機動調整措施，若造成不便，請民眾多多包涵。