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最新！台灣13日新增5例武漢肺炎確診　多為珊瑚公主號郵輪旅客

新增確診為3女2男，年齡介於50多歲至60多歲

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/13 14:11
台灣今（13）日新增5例新型冠狀病毒（圖擷取自直播影片）

台灣今（13）日新增5例新型冠狀病毒（圖擷取自直播影片）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣今（13）日新增5例新型冠狀病毒確診案例。

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，國內新增5例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），皆為境外移入，目前國內累積393例確診案例。

指揮中心說明，新增案例均為境外移入，為3女2男，年齡介於50多歲至60多歲；其中4人為珊瑚公主號郵輪旅客(案389至392)、1人(案393)為案384家人。

指揮中心表示，案389至392與另3名親友(共7人)於2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此該郵輪在海上漂流多日，並於4月4日上午停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。

指揮中心指出，該郵輪載有1,898人(1,020名旅客及878名船員)，指揮中心於4月7日接獲外交部告知，該郵輪上有7名我國籍旅客(即上述7人)，將搭乘郵輪公司安排的包機至英國後，轉乘我國籍航班返台。

為求慎重，指揮中心隨即連繫民航局、移民署、疾管署及航空公司等單位針對7人執行相關檢疫措施，包括：搭機時全程戴口罩、機上座位適當區隔(前後兩排不安排其他乘客)、入境時無論有無症狀均予以採檢，並送集中檢疫所隔離14天。7人4月11日入境時，5人聲明有疑似症狀，其中4人檢驗確診已住院隔離，3人檢驗陰性持續集中檢疫，將二採並於解除隔離前再次採檢確認。

指揮中心表示，案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診；其家人(案384)已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過武漢肺炎確診個案。


13日直播記者會（來源：Youtube）
武漢肺炎
新冠病毒

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