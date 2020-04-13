居家防疫有效 馬克宏擬延長封鎖到5月

法國總統馬克宏預料將在今天向國民宣布，現行防疫封鎖措施還必須持續至少數週之久，同時他將闡述法國從危機中重振的計畫。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在法國時間今晚8時許，將在巴黎的艾里賽宮（Elysee Palace）向全國發表2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來的第3場黃金時段電視演說。

他在上次的電視演說中宣布自3月17日起實施全國封鎖居家令，以減緩病毒傳播速度。

初步跡象顯示法國的危機緩解，封鎖措施開始起了作用，疫情上升到一個程度後趨於穩定，即使仍然處於高水平。

法國昨天通報單日新增315起院內死亡病例，比前一天的345例少。

法國衛生部表示，目前境內累計1萬4393人病故；接受重症照護的患者人數也連續第4天減少，目前有6845人。

但官員警告，疫情仍然嚴峻，尤其是在環繞巴黎的法蘭西島（Ile-de-France）地區，在可預見的未來無法很快回復正常。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，法國已累計13萬3000人確診。

消息來源表示，馬克宏將宣布居家封鎖措施必須延長到原定的4月15日到期日之後，很可能一直到5月。

法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）報導，限令可能持續到5月底，而學校要到9月新學年才會復課。

馬克宏身邊的一名消息人士告訴法新社，馬克宏應該會把結束封鎖的日期訂在5月間，但會在5月8日到10日的第二次世界大戰勝利紀念日週末連假之後。

此外，法國在發現核動力航空母艦戴高樂號（Charles-de-Gaulle）50名船員呈病毒陽性反應後，昨天展開前所未見的行動，隔離1900名船員。

隸屬法國海軍的戴高樂號考量到疫情，把原本在地中海及大西洋的任務時程縮短10天，停泊在南部海岸城市土倫（Toulon）。

當地政府表示，為了確保沒有擴大感染的風險，正在海上及陸上展開撤離1900名船員的艱難行動。

在戴高樂號入港前，已有3名船員基於「預防」，被送到土倫一所醫院。

當地政府發言人希柏（Christine Ribbe）說，艦上所有人員都要接受採檢，並隔離兩週，不准與家屬有身體接觸。