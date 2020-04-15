〈時評〉綠營派系之爭 模糊罷韓焦點

一場罷免高雄市長韓國瑜的行動，意外引發民進黨派系之爭，甚至為了搶奪下屆高雄市長的位置，進而爆發內訌，若是因此模糊罷韓投票的焦點，導致罷免案未過關，民進黨肯定會得不償失。

其實，這一場罷免高雄市長韓國瑜行動，最怕形成政黨對決的態勢。高雄市的基本盤原本是綠大於藍，但上次市長改選被翻盤，雖然總統大選時，民進黨又扳回一城，只是藍綠差距接近，若引發國民黨支持者或中間選民的反感，很可能讓罷免案功虧一簣。

如今，韓國瑜陣營想把主軸拉回市政，目的是爭取市民和選民的認同，偏偏民進黨卻在此時捲入派系之爭。

由於民進黨即將在5月進行黨公職改選，目前有意參選者包括立委趙天麟、市議員高閔琳，這兩人對於罷韓行動的主張不一樣，也就是民進黨是否要站在第一線主導的看法不同，現已成為這次競選地方黨部主委的攻防點之一。

不僅如此，由於兩人各有派系奧援，更導致派系之爭檯面化。像趙天麟目前是獲得海派的支持，高閔琳算是新系陳菊的人馬，地方黨部主委的競爭，本來就是派系角力的重點，但這一次又牽扯到接下來可能登場的市長補選。

因為罷韓若是成功，高雄市必須重新選出新市長，民進黨除了上次與韓國瑜同台角逐失利的陳其邁外，民進黨立委劉世芳一樣來勢洶洶。尤其是，劉世芳是陳菊人馬，上次黨內初選時，劉世芳已是陳其邁最大競爭者。

上次有意參選高雄市者的民進黨人士，其餘包括趙天麟、管碧玲和林岱樺等人，如今趙天麟投入地方黨部主委的選戰，熱身意味濃厚；換言之，民進黨高雄市黨部主委的選舉，幾乎等同綠營高雄市長黨內初選的前哨戰，競爭顯得格外激烈。

黨部主委改選，是由黨員投票，本來是民進黨自家人的事，和選民沒有太直接的關係，現在卻因為罷韓和市長選舉的布局，捲入各派系卡位的傳言，讓這次改選動見觀瞻。

選民不樂見政黨惡鬥，更不願意看見派系爭名奪利，當下卻搶在罷韓前夕提前開打，萬一惹惱了選民，形成反動員，讓韓國瑜穩如泰山，那民進黨現在上演的任何戲碼都只會白搭。

（作者李平華，資深媒體人）