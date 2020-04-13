呃！台灣口罩捐新加坡引戰火　總理夫人道謝了！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣捐贈口罩給新加坡意外挑起戰火，起因為星國總理夫人對此表示「Errrr ....」「呃…」，引起台灣人強烈反彈，而今日何晶再度表態。

台灣外交部日前宣布，將展開第二波國際人道援助行動，再捐贈醫療口罩支援受到疫情嚴重影響的國家，包括新南向政策國家等，新加坡也名列其中，然而，對此新加坡總理夫人何晶(Ho Ching) 似乎不領情，留言充滿想像空間的「Errrr ....」「呃…」，引起兩國網友互戰，今日她再度表態了。

何晶於11日臉書上轉發台灣英文新聞關於「台灣捐贈口罩給新加坡」報導，並留下謎樣字眼「Errrr ....」「呃…」，充滿想像空間！引起外界揣測並意外引發兩國網友互戰，有網友揣測是因為利益衝突及政治因素，也有不滿的台灣人認為「身為公眾人物此發言不恰當」，「若不喜歡口罩可以還給台灣」。

由於新加坡有向台灣提出要口罩的需求，所以排在捐贈名單上，不少理性的網友還是希望能就事論事，何晶在發文引起討論後，不僅沒有刪文滅火反而轉發多篇貼文，疑似想要蓋過，而持續發酵的網路聲浪，也讓何晶今日跳出說明，她依舊保留著「Errrr ....」，但是卻加上對台灣的感激。

何晶表示，她對台灣抱持無比的感謝，並呼籲全世界應該同心協力抗疫，而過去犯下的錯，就原諒了啦！

何晶強調，擁抱彼此吧！請停止網路攻擊。

同時，何晶還是不忘「Errrr ....」「呃…」。

台灣外交部昨日表示，宣布外援後也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。