台北美福母親節優惠 消費滿額享2,020元輕鬆入住

為迎接即將到來的母親節，台北美福大飯店自母親節前一個週末(5月2日)起，結合港潮餐廳「潮粵坊」、獲米其林餐盤推薦的「米香」台菜、「晴山」日本料理、義籍主廚坐鎮的「GMT義大利餐廳」及擁有異國料理的「彩匯自助餐廳」，推出「寵愛媽咪」餐宿專案，五至十人的中式桌菜，每桌9,900元+10%起，精緻套餐每位2,080元+10%起。感謝媽咪就是要超前部署，於4月19日前全額付訂，餐飲消費享免一成服務費。於5月2日及5月9日兩個週末用餐，消費滿3,800元再送500元餐飲抵用券。5月10日前單筆餐飲消費滿4,020元，還可享2,020元+10%的優惠價入住(限活動期間)米其林推薦住宿；除了餐宿優惠，廣受好評的美福精緻蛋糕推出綴有溫柔牡丹的「花漾漫舞」西西里柑橘奶油蛋糕，及以頂級艾美黛巧克力搭配在地花生製成的「Lady Peanut」，每款980元起，4月30日前預訂可享85折優惠，活動詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各餐廳。

慶祝母親節總是少不了具熱鬧氛圍的中式桌宴，館內無論是提供有道地港式美饌與潮州美味的潮粵坊餐廳，或是飄香台灣味的米香台菜餐廳，自5月2日至3日、5月9日至10日，從五人小家庭到十人闔家桌宴，每桌9,900元+10%起的價格，美福用道地的港台美味感謝媽媽們。「潮粵坊」節慶料理有招牌料理明爐烤鴨三吃，富含豐富膠質的紅麴蓮藕燉牛臉頰等粵式佳餚，經典港式鮮香煲湯所搭佐出的各式海陸料理，讓媽媽們享食又養顏；喜愛台灣味的媽媽們，可選擇「米香台菜餐廳」的宴客好料，有台味濃厚的黑棗蜜排芋泥鴨，一家麻油香，滿街盡飄香的私房麻油土雞飯，以及辦桌必備的瑤柱鮑魚佛跳牆等傳統台灣味。

想來點異國風味的媽媽們，5月9日至10日位於飯店三樓的晴山日本料理餐廳，由日籍主廚湯本 誠領軍，提供有廣受國人喜愛的鐵板料理，享受美國Prime等級牛肉於鐵板上滋滋作響，豐美油花受熱散發難以抵擋的香氣，入口鮮香肉嫩，不食牛者可選擇來自西班牙的伊比利老饕豬，一樣是肉質鮮嫩多汁，佐餐搭配當日嚴選海鮮、精選沙拉及鐵板櫻花蝦炒飯等料理；想來點炭香味的賓客，晴山的炭火料理區可近距離欣賞食材與炭火的交織演譯，搭配精選當日鮮味刺身、醬香鰻魚飯等料理；喜歡欣賞板前師傅手藝的賓客，壽司料理區的師傅們為媽媽們提供一貫又一貫的珍饌，感受於不同料理手法下呈現的各式海味，豐富享受卻又不失原始風味；喜歡日式鍋物料理的賓客，可於輕隔間的座位區優雅品嚐。精緻的日本料理，套餐式供應每位2,080元+10%起。

想要讓心境飛的更遠，位於四樓的GMT義大利餐廳提供有「週末義式早午餐」及「晚間半自助套餐」，由來自義大利的主廚Massimo Picci為台灣的媽媽們規劃多道義大利的家鄉味，四人同行用餐可享主餐升級為42盎司的美國SRF極黑戰斧牛排，搭配多道主廚的道地家鄉味，義式風味價每位2,080元+10%起。

想滿足全家人的胃嗎?到美福的彩匯自助餐廳就對了!擁有多樣化異國料理的彩匯，提供有招牌現切爐烤牛排、美福牛肉麵、鮮甜海味及各式生魚片，還有繽紛奪目的手工甜點等料理，每位1,500元+10%起讓全家的胃都顧到了!

除了桌上的鮮食美饌，台北美福推出兩款精緻母親節蛋糕，外型溫柔典雅的「花漾漫舞」西西里柑橘奶油蛋糕，使用了義大利柑橘與蘭姆酒調製的奶油霜內餡，配上杏仁海綿蛋糕，口感細緻輕盈，主廚另添加了杏仁膏讓蛋糕體帶有清爽的濕潤口感，最後綴上手工塑形的擬真牡丹花以及貴氣金箔，更顯典雅尊貴，溫馨價980元(5吋)；另一款為選用頂級義大利莊園巧克力─艾美黛(Amedei)製成的巧克力花生杏桃慕斯「Lady Peanut」，主廚選用台灣在地花生，手工慢熬成花生醬，香醇濃郁。結合頂級巧克力製成的花生香緹與自製杏桃果醬層次堆疊，讓風味更多元，另外添加以焦糖熬製的花生顆粒讓口感層次更加豐富，最後覆上香甜的焦糖淋面，花生香氣與巧克力、焦糖輪番上陣，巧妙融合毫無違和感，母親節限定價1,380元。兩款節慶限定蛋糕，4月30日前預訂還可享85折優惠，選個蛋糕與媽媽一起甜蜜過節!