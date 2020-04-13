美侖商旅 母親節雙鉅獻 媽咪馨饗宴　有感住房優惠讓旅人安心住放心玩

一年一度的母親節要來臨了，帶媽媽在擁有安全社交距離的安心環境下品嚐主廚精心設計的海陸饗宴，一起刻畫出媽咪的幸福微笑！美侖飯店集團旗下的「美侖商旅」位於台北市中心距離捷運松江南京站僅3分鐘步行路程，一樓CAFE49全日餐廳室內空間設計沈穩現代，全景式落地窗讓您悠閒愜意飽覽城市風光，除室內空間外另擁有獨立絕美景觀大花園！疫情期間除了選擇室內用餐環境外，您也可以選擇享受舒適的戶外花園用餐空間，與全家人一邊大啖美食一邊伴隨鳥語花香與和煦陽光，讓家人彷彿瞬間置身歐洲花園的清新感受！

享用大餐也要兼顧媽媽的健康

「美侖商旅」一樓的CAFE49全日餐廳於5月2日(六)至5月3日(日)、5月9日(六)至5月10日(日)雙週末，午晚餐時段推出【媽咪馨饗宴】母親節特別企劃，以養生增強免疫力觀念為基礎的海陸饗宴，由行政主廚吳建銘師博精心設計！其中春季蘆筍鮭魚濃湯，鮮甜的湯頭以富含多種營養素能提高免疫力的鮭魚與新鮮蘆筍燉製3小時而成，在這特別的節日裡享用大餐也要兼顧媽媽的健康，少油、少鹽才能讓媽媽吃得盡興又安心。

主餐「頂級爐烤肋眼心牛排佐烤大蒜」，其食材中的大蒜具有殺菌與預防感冒等功效、另外一道「香嫩龍蝦佐魚卵海膽醬汁襯時蔬」選用含豐富蛋白質和DHA及EPA的魚卵配上整隻香嫰龍蝦一起製作而成，既美味又能滋補養颜；從前菜、湯品、主餐到甜點共七道佳餚，「美侖商旅」邀您與媽咪一同共創幸福食刻！席間再加碼贈送每位媽咪康乃馨一朵、每位顧客餐前特調飲料一杯！為專屬於媽咪的日子更添光采。

有感住房優惠讓旅人安心住放心玩

住房則推出「來美侖安心住x放心玩」有感優惠專案，「雙人客房」每晚NT$2,499元起，連住兩晚更只要NT$4,888元，僅適用官網或電話訂房！再享專屬好康三重送，限量升等豪華客房並可提前於中午12:00入住、延遲至下午14:00退房，悠閒住滿26小時，優惠只至6月30日。

美侖商旅行銷公關經理許卉嬅表示，美侖商旅自1月份起即要求所有第一線服務人員均需配戴口罩，員工及進出館內之顧客都須以酒精消毒手部並配合量測體溫，若體溫超過37.5度則無法入館，現階段也全力配合中央流行疫情指揮中心建議保持室內至少1.5公尺、室外至少1公尺的社交距離，讓每位顧客都能安心入住、安心用餐。