彰化福泰「你ok我挺你」專案 家人入住最安心　集團防疫全面再升級

新型冠狀病毒肺炎疫情全球延燒，近日海外國人亦陸續返台，根據調查目前居家檢疫和居家隔離人數有三萬多人，為讓居家檢疫或隔離者安心防疫，福泰飯店集團盡一份心力，繼3月桔子商旅(共4家)共同推出「家人互換」專案，廣受熱列回響，自4月起彰化福泰商務飯店也加入挺疫行列，推出「你ok我挺你」住房專案，連續入住14 天只要NT$20,000，讓居家隔離者的「家人們」能有更多更好的選擇，讓家人到飯店感受星級旅館住宿體驗。詳情請洽：(02)2719-2199或上網查詢：https://pse.is/PXR5D。

桔子商旅「家人互換專案」受到台北、台中消費者「甘心回響」後，位於彰化市區的彰化福泰也推出「你ok我挺你」住房專案，挺疫優惠價NT$20,000/14天，9坪起的客房讓居家隔離的「家人們」自在舒適居住，客房內大片落地窗更能遠眺彰化市中心美景，令人神清氣爽！館內健身房、洗衣房及餐廳也讓居住的家人們生活更便利無虞。

防疫升級跟著政府政策走！100%的加強防疫措施，除了集團旗下9個館店進行電梯每小時消毒，室內社交距離1.5公尺、電梯搭乘分流等，【桔子嘉義文化店】更於4/7（二）進行全館店專業消毒，不論客房、餐廳、公共區域或辦公室區域等，每個角落都徹底消毒，提供安心舒適的住宿環。春遊不妨來趟阿里山賞櫻之旅或到嘉義文化店旁的檜意森活村走走，讓人彷彿來到日本，一解不能出國之癮！