〈時評〉全體金控衰退嚴重 政府應速謀對策

新冠肺炎疫情衝擊台灣15家金控，不僅國營金控受創嚴重，民營金控也傳出災情。3月份台新金虧損1.5億元，開發金虧損15.94億元，加上兆豐金虧損15.65億元，華南金虧損35.99億元，共有4家金控虧損，單月整體金控獲利大幅衰退近6成，情況嚴重。

面對全球經濟環境快速惡化，政府有必要儘速危機處理，全面掌控金控在全球的曝險部位，及造成虧損原因，並做風險控管及壓力測試，防止情勢繼續惡化，釀致金融風暴，問題就更複雜難解，傷害嚴重。

累計1至3月金控業績第一名是富邦金，eps2.24元，合併稅後損益為229.4億元，但是值得注意的是富邦銀行3月獲利只有2.5億元，顯然亦受創嚴重，獲利不合理，值得金管會深入了解原因。富邦金幸賴富邦人壽3月獲利暴衝大賺74.85億元，第一季獲利160.6億元，eps1.45元，才使金控扭轉頹勢。

永豐金3月只赚200萬元，雖然永豐銀行單月獲利穩定，但是永豐證券虧損2.05億元，創投基金虧損4.18億元，影響金控獲利。第一季稅後盈餘23.82億元，eps0.21元。

台新金3月浄損1.5億元，究其原因應該是彰化銀行經營權之爭，而在24元價位大力加碼彰化金股票，後股災彰化金跌至18.5元，招致持股虧損所致，3月合併營收23.94億元，年增-34.83%，第一季稅後盈餘25.6億元，eps0.2元。

開發金3月虧損15.95億元，第一季虧損達4.88億元，eps為-0.03元，究其原因應是持有投資部位因為股災，造成虧損，原因較為單純。

值得注意的是第一季獲利增加的有富邦、國泰、中信、新光等4家，其他金控扣除合庫金比去年同期僅微增0.44億元，剩下10家都較去年衰退。

日盛、第一金賺不到億元，華南、兆豐、開發、台新金3月虧損，華南與開發金因3月大虧，導致第一季轉盈為虧。

國營金控兆豐金自結3月稅後淨損15.65億元，第1季純益僅12.29億元，eps0.14元。第一金3月獲利僅有0.76億元，第一季赚29.48億元，年減38.9%，eps0.24元，原因是一銀獲利受金融操作大衰退，加上證券、投信、壽險、創投等子公司全虧，造成獲利欠佳。

金控最後一名的華南金第一季累計稅後淨損14.48億元，原因是華南證券操作衍生性金融商品不當，導致金控每股稅後浄損0.12元，造成投資人及國家慘重損失。

除了金控之外，京城銀行3月獲利大減98％，eps僅0.01元，遠東銀行3月營收2.75億元，大減74.96％，值得注意，安泰銀行營收4.76億元，減少17.77％，聯邦銀行營收7.93億元，減幅達30.29％，各中小型金融機構營收及獲利普遍都減少2成，不容忽視。

金控是台灣金融穩定的基礎，以第一季全體金控營收及獲利快速惡化情況觀察，深值政府警惕，需儘速謀求解決之道，真正嚴酷的挑戰恐怕是第二季，經濟景氣更差。中央銀行同時需要檢討台灣是否還有降息空間，否則拖累垮金融體系，後果更嚴重，至於政府期待金融界參與分配紓困金2000億元，那就免了吧，否則提油救火，更助燃火勢。

