【武漢肺炎】非裔在中國遭非人道歧視 非洲使節團要北京當局「踹共」

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)中國「強行降溫」國內疫情,對外宣稱新增確診案例皆為境外移入,導致廣州近日「排非效應」。非裔人士遭趕出租屋處,只能睡在天橋下。非洲使節10日發布聯合信,要求中國政府停止對非裔人士的非人道對待、強加的核酸檢測,以及無正當理由的居留、驅逐。

《自由時報》報導,非洲國家駐中國大使協會(The Group of African Ambassadors in Beijing)發出聯合信,對於中國廣州省政府近期針對非裔人士做出許多歧視性、不人道的行為,包括將他們趕出租屋處、無端扣押非裔人士護照、暴力扣押、威脅逮捕、取消簽證及驅逐出境等,侵犯非洲公民人權等事,表達嚴正抗議。

信中提到,在武漢肺炎爆發以來,非洲使節們感謝中國為非洲各國提供的各項援助,但是在這樣出色的中非友誼之下,在中國的非洲公民所受到的非人道歧視及侮辱令各國吃驚。

聲明列舉多項非洲公民在中國廣州省遭到的非人道待遇。有來自非洲多哥共和國、奈及利亞等國公民,半夜遭到旅館驅逐,只因為他們來自非洲、儘管沒有旅遊史,一群廣州中山大學的非裔學生仍遭強迫接受核酸測試、將非洲公民從其租屋處趕出門,這些人還包括嬰兒。

中國政府無理由扣押非洲公民護照,違反國際慣例及公約、針對非裔人士進行持續騷擾及侮辱,甚至在他們核酸檢測呈現陰性後,仍要求他們進行隔離、無正當理由吊銷非洲合法移民簽證、威脅逮捕甚至驅逐,嚴重侵犯其人權。

非洲駐中國大使協會在信中提到,中國政府以上的種種作為,讓外界產生一種「新型冠狀病毒是非洲人傳播的」,但事實上非洲公民確診的案例卻是相對稀少。

僅針對非洲公民進行的強制性檢疫是沒有科學或邏輯依據的,這是中國針對非洲人的種族主義。

該抗議信已同時發給中國外交部部長、聯合國人權理事會以及非洲聯盟。

事實上,疫情爆發以來,中國一直以「非洲國家的朋友」自居,並提供各國醫療團隊及醫用物資,但是奈及利亞及加納等國對於中國提供的物資質量發出些微質疑聲浪。

中國外交部發言人趙立堅4月9日表示,中國政府對於各國在華人員一視同仁,反對任何針對特定人群的差異性做法,對於歧視性言行零容忍。

Africans travel long and work hard in #China. Now they become top targets of suspicion and are treated like criminals. Pregnant ladies were turned away by local hotels and forced to sleep under bridges. How can they treat people in this way? #Guangzhoupic.twitter.com/DsDK2eAU15 https://t.co/GGN375WgFo