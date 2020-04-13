〈時評〉蔡總統 這樣回應就對了

在武漢肺炎之役打得灰頭土臉的世衛秘書長譚德塞，四月八日在日內瓦的例行記者會上，對台灣（及台灣的外交部長）加諸於其的「人身攻擊」、「種族歧視」、「侮辱」、「誹謗」，足足講了3分鐘的批評與指控！

首先，發死亡威脅、種族歧視，罵人是黑鬼的言論，如果出自台灣總統、外交部長或公務體系、政黨、民代，當然不對，當然要還譚德塞一個公道；如果不當言論來自偏激個人，甚至是中國網軍假冒，帳還算台灣頭上？

其次，譚德塞的說詞，是在吐苦水？打口水戰？還是轉移國際輿論究責世衛的焦點？台灣就算真的有對譚德塞「人身攻擊、種族歧視、侮辱、誹謗」，對世衛的抗阻疫情成績又何影響之有？台灣紙上談兵的「人身攻擊、種族歧視、侮辱、誹謗」，如果能給世衛的防疫工作帶來影響力，這麼厲害的台灣，怎麼至今還進不了世衛的大門？何況，譚德塞自己都說了「身為黑人而自豪」，自認為不在乎侮辱、誹謗、批評，那，在疫情方興未艾之際，還花心思、時間扯些有的沒的，於防疫何益？世衛秘書長眼前的最主要工作是防疫，還是打口水戰？

倒是蔡總統「不抹黑誹謗人、也拒絕被人抹黑誹謗，不造謠、更要戳破謠言，不張揚自己的善行、但也不反對讓自己的善行曝光，不主動攻擊人、但也不迴避反擊」的一番回應，說得對極了──

譚德塞想給台灣戴上種族歧視的大帽子，爭取同情，以子之矛、攻子之盾的蔡總統一句「我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」間接對世衛排拒台灣、對台灣衛生人權歧視的無情，反將了一軍！

蔡總統另加一句「在世界各地，包括譚德塞的家鄉（衣索比亞）在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人。台灣從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。」既點出國際組織辜負台灣、台灣未辜負國際社會的痛，更對台灣有種族歧視的誣賴指控狠狠打臉！

蔡總統接著拋出「藉這個機會，想邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。」在國際孤兒台灣向全世界伸出支援的友誼之手而倍受國際社會鼓掌感謝之際，這段話達到遞出的是橄欖枝，對方接的恐是燙手山芋的效果！

蔡總統丟的球，譚德塞接是不接？世衛專家派赴中國的考察團，連武漢肺炎的「髒區」都不得其門而入，蔡總統邀請譚德塞訪台，相對誠意多了。譚德塞如果是自由之身，世界衛生組織的世界，如果跟台灣存活的世界是同一個，那蔡總統說的「如果譚德塞能抵擋中國的壓力」，顯然就是多慮了；接著說的「踏上台灣土地，就能了解到我們對防疫的努力，並理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。」無非希望譚德塞跑一趟台灣親自驗證：台灣的防疫努力有沒有值得世衛切磋學習的？世衛有沒有給台灣公平的待遇？

（作者為新竹教育大學退休副教授）