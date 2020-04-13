〈時評〉五一與黃金周連番登場 「保疫情」與「救經濟」決策兩難

全民警戒武漢肺炎，不少民眾外出赴人潮眾多的商圈時，不忘配戴口罩，出遊也要做好防疫。 全民警戒武漢肺炎，不少民眾外出赴人潮眾多的商圈時，不忘配戴口罩，出遊也要做好防疫。 (來源 中央社)

清明節連假時人潮湧進全台灣11大景點，為新冠疫情添憂，接下來五一勞動節連假是否該取消？還是續放假？關鍵出在「保疫情」與「救經濟」兩者之間取捨的決策。防疫與救經濟這兩難決定，不僅台灣政府得面對外，似乎也是全世界各國領袖，現階段都得面臨的最大決策難題。

隨著新冠肺炎疫情的急速升高，全世界各國紛紛採取不同力道的封鎖措施來進行防疫，在所有經濟活動幾近停擺下，導致各國經濟表現都出現雪崩式滑落，以目前確診人數超過50萬人的美國為例，新冠病毒疫情席捲全美，讓美國全國失業人口在上周再創新高，已達1,680萬人，月底可能達到2,000萬人，相當於全美1/10的工作人口失業。

過去經濟大蕭條時期，美國失業人數大約在10個月才達到這一程度，這次新冠疫情僅用不到一個月時間。即使全美單日死亡人數屢創新高，但美國總統川普卻表示，他相信疫情已經接近高峰，原本川普計劃4月12日復活節要解封，但疫情嚴重讓他無法如願，如今看到美國失業人口急速大增，有媒體報導，川普擔心連任之路受到影響，希望在5月1日前解封，重啟經濟來救選情。

中國也有五一勞動假期，中國政府上周臨時宣布今年的五一將連休5天，是10年以來最長的五一假期，原因就是要促進中國國內旅遊業復甦來拉動消費。有中國媒體預估，由4月份民宿業預訂量已比3月大增3.5倍，預估即將來臨的五一假期將出現報復性反彈。顯然中國政府對這次勞動節的假期，是採取鼓勵民眾出門來拉動消費的心態，但對疫情是否會因而重新爆發卻是場豪賭。

中國國家統計局，經過2個月封城後，中國2月份失業率由5.3%上升至6.2%。中國失業率數據向來不透明且讓人難以信任，但專家認為，就算中國官方數據是真的，但中國依然有超過2億人飯碗岌岌可危。儘管中國疫情警報如今尚未解除，復工救經濟可是中國政府相當在意的事，可見中國領導人對失業人口大增，面臨的壓力相當大，不得不決定先復工及鼓勵消費來救經濟。

全球經濟都將因這次新冠肺炎疫情爆發，以及各國政府採的因應措施而出現巨大變化，例如家庭消費方式、商業方式及全球供應鏈，未來都將發生巨大改變。只要疫情沒有真正被有效停止傳播前，包括餐飲、購物、電影院、體育賽事等消費人數都會變少，休假及商務旅行也因全球各國政府仍有限制，讓消費者及企業因而減少支出，可能得等到疫苗真正研製出來後才會恢復。

各界人士都在推估疫情究竟會持續多久？較樂觀專家預估，一旦新冠肺炎病毒傳播若能獲得有效控制，全球經濟可望在未來6至12個月內，從劇烈的痛苦逐步邁入復甦。微軟創辦人比爾蓋茲近日再次針對疫情發表看法，他預測美國民眾至少得等到2021年秋季，才能算是「完全安全」地擺脫病毒的威脅，這是因為研發與部署疫苗需要長達超過一年的時間。

新冠肺炎將導致全球經濟陷入衰退，幾乎已是共識，外界期盼今年內經濟有可能V型反轉，似乎也不可能會出現，在這可能會長達逾一年以上漫長日子中，如何能夠兼顧防疫及保經濟？考驗著全世界各國政府及其領導者的智慧。