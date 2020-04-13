【武漢肺炎】首班華航類包機乘客解除隔離　153人採檢呈陰性反應

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）上個月從上海啟程的華航第一班類包機旅客今（13）日正式解除隔離，153人在今天早上6時陸續離開林口檢疫所，這些台胞紛紛向警方、記者揮手打招呼，也感謝所內人員這兩週無微不至的照顧。

為接回因武漢肺炎疫情而滯留湖北的台灣民眾，政府安排由華航定期班機以類包機方式，在3月29日及30日各一架次從上海將國人接回後便送到檢疫所隔離。據了解，第一班類包機的153名旅客經過最後採檢都呈現陰性反應，14天解除隔離也於今日屆滿。

今天林口檢疫所從凌晨起就開始規劃車流動線，希望順利完成接送的工作。防疫指揮中心安排了3輛遊覽車分批載送台胞前往高鐵桃園站、機捷A8站搭車回家，也有人搭乘親屬的車或搭防疫計程車返家，警方也在周邊進行維安與管制交通。

所有檢疫者離開前再次進行體溫量測及酒精消毒等作業後，到了清晨6時許，陸續由家人、防疫計程車接回，或是分梯次搭乘遊覽車前往高鐵桃園站和機場捷運站自行搭車返家。

已經在湖北省購屋的吳先生一看到記者就說「真的很輕鬆」，自己是1月15日就陪老婆回大陸探親，沒想到一待就將近3個月。他提到，返台在檢疫所隔離檢疫的14天，所方提供的餐點都很豐盛，裡面的人員都很好，即使自己因為身體不舒服而吃不下飯時，所內的人員還會貼心的在晚上送上麵包或泡麵，照顧可說是無微不至，真的很感謝他們的照顧。

吳先生指出，由於國三的兒子即將高考，因此自己和兒子就先趕著回台，至於妻子因為還沒取得台灣身分證，暫時就先留在湖北，不過老婆也說「全世界台灣最安全」。

吳同學則表示，會擔心趕不上學校進度，先前都是透過同學以通訊軟體將當天的上課內容及課題傳送給他，再由父親從旁協助學習，現在解除隔離希望能趕快回家，明天也會立即返校學習。