【武漢肺炎快訊】台灣今年5月所得稅申報延長至6月30日　財政部: 避免群聚感染

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情持續，接近5月綜所稅申報，為疏散報稅期間人潮，避免群聚感染，財政部長蘇建榮今天(13日) 表示，綜所稅申報期間將全面拉長1個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。

財政部長蘇建榮今天出席立法院財委會，參與審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案，及海關進口稅則部分稅則修正草案。

民進黨立委吳秉叡表示，5月就要報稅，綜所稅、營所稅都要申報，可能有幾百萬人上國稅局報稅，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情期間是否合適；先前雖已放寬受隔離、治療者，可延長至6月底申報，但疫情持續發展，建議針對所有申報戶全面延長。

對此，中央社引述蘇建榮表示，每年所得稅申報期間都是5月，有特殊情形、無力繳納可申請分期繳稅，不過，考量目前疫情還不明朗，為疏散報稅期間人潮，避免群聚感染，上週已和行政院院長蘇貞昌報告，並獲得同意，所得稅申報，包含綜所稅及營所稅，通案性申報截止期間全面延長至6月30日止，等於有兩個月時間可報稅。

蘇建榮呼籲，疫情期間民眾可多用網路申報，儘量少跑國稅局，因應報稅人潮，國稅局也設計有分流、維持社交距離等安全措施，降低群聚感染疑慮。

立法院財政委員會9日邀請財政部長蘇建榮（右）、金管會主委顧立雄（左）就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19，俗稱武漢肺炎）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告，並備質詢。中央社檔案照片