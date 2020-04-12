口罩實名制3.0擬月底上路　開放民眾至超商預購、續訂口罩

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）行政院擬推出口罩實名制3.0，屆時民眾便可持健保卡至四大連鎖便利商店預購口罩，新制預計在月底正式上路，待行政院長蘇貞昌明（13）日主持內閣會議後，將正式拍板定案。

口罩實名制3.0預計在4月22日正式上路，提供民眾至便利超商預購口罩的新選擇，而原本藥局購買口罩及網路預購、超商取貨的方式仍將繼續沿用。口罩新制的相關細節，待蘇貞昌明日主持口罩會議後將做出決議。

根據行政院官員透露，新制將開放民眾攜帶健保卡，至全台超過一萬家的便利商店門市，操作事務機（例統一超商ibon或全家便利商店FamiPort）直接預訂口罩，之後再到原超商領取；然而全聯福利中心及美廉社由於沒有讀卡設備，將只能領取口罩，而無法預訂。

官員表示，日前有240家健保藥局退出口罩實名制業務，多數是因「一人藥局」下，人力、體力及身體健康因素等不堪負荷，口罩實名制3.0的目的就是希望減輕藥局負擔，也讓一些不熟悉網路操作的民眾，以更便利的方式買到口罩。

此外，自22日起，民眾若選擇四大超商領取口罩，也可以在取貨時直接續訂下一輪的口罩。負責系統業務的行政院政務委員唐鳳日前便進行封測，她在超商領取口罩同時用健保卡續訂下一輪口罩，整個過程只花了55秒。

至於在超商預購口罩是可以在超商直接付款，還是得透過另外轉帳或刷卡的方式付款，目前金流系統還在整合中尚未定案。