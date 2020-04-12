從不懂中文到計畫創業 印尼通譯陳鳳玲用毅力打造生活

(說明：來自印尼的陳鳳玲來臺即將滿二十年，從一句中文都不懂，到現在任職勞工局通譯，並計畫創業(陳鳳玲提供)) (說明：來自印尼的陳鳳玲來臺即將滿二十年，從一句中文都不懂，到現在任職勞工局通譯，並計畫創業(陳鳳玲提供))

來自印尼的陳鳳玲來臺即將滿二十年，與丈夫認識一周就閃婚的他，從一句中文都不懂，到現在任職勞工局通譯，來臺的種種不適應都化為動力，目前陳鳳玲更規劃屬於自己的美食事業，希望透過手藝，除了能溫暖同在臺灣的印尼人，也讓臺灣人更瞭解家鄉的美。

陳鳳玲的丈夫生長在單親家庭，與媽媽和妹妹共同生活，因為母親去逝，家裡需要女主人，透過親友介紹到印尼尋妻。陳鳳玲說：「自己在印尼算命的時候，老師有說過未來嫁越遠越好，加上那時已經二十八歲年紀也不小了，看對眼，就在緣分的安排下到臺灣生活。」

剛開始一句中文都不會的他，只能靠著從印尼帶來的中文日常會話課本，與家人透過看書指句子的方式溝通，生活沒來得及適應，來臺四個月後便檢查出懷有身孕，陳鳳玲表示，那時同時要面對無法溝通、孕期不適常跑醫院，加上孕期嘴饞吃不到家鄉菜的無力感非常辛苦，直到孩子快滿一歲，自己到國小補校上課並學習中文後才有改善。

在臺灣的考驗還不止這些，正當大寶滿三歲，第二胎懷孕六個月時，先生中風倒下，那時的他幾乎聽不懂醫生跟護士告知家屬的事項，考慮到家庭責任和孩子的教育，陳鳳玲除了上班，更利用下班後與週末的時間進修，他說：「我是外國人，如果什麼都不懂孩子也會丟臉」，這樣的決心讓他在國中補校求學階段，經由同學介紹，接觸到萬華新移民會館、伊甸基金會等新住民輔導組織，進而開啟自己的另一段人生。

有感於自己初來臺灣語言不通面臨到的各種困境，陳鳳玲下定決心往通譯的目標發展，透過民間團體提供的訓練，現在的他任職於政府機關擔任通譯，而在臺灣追尋的生活還不只這樣，陳鳳玲表示通譯並不是正職員工，薪資有限，但新住民在臺灣大多只能從事基層工作，薪資並不高，為了讓自己有更好的就業環境，陳鳳玲首先透過各式團體學習烹飪，而後到莊敬高職進修時，也以中餐、西餐等證照為目標努力，陳鳳玲表示，除了學習技術，許多團體都會輔導新住民創業，在他們建議下陳鳳玲從設立臉書粉絲團開始，希望透過分享自己的料理作品，替今後開店鋪路。

目前，陳鳳玲只能用接訂單的方式，在自家廚房料理出貨，他說：「雖然有時會礙於無法開立發票的問題損失很多訂單，但很謝謝移民署和相關團體的幫忙，用彈性處理的方式下訂他的料理。」陳鳳玲也提到，開店沒有像相中的容易，因為印尼人大多為回教徒不吃豬肉，因此餐廳的客群是以印尼客還是臺灣客為主，一開始就要想清楚，另外開店除了要具備許多證照外，店面、食材、人事成本都是他尚未解決問題，籌備階段，除了自己接訂單，陳鳳玲也提到，前新住民立委林麗蟬幕僚呂孟媚，目前正計畫在網路上推廣新住民美食平台，因此自己會先透過合作，打開知名度並做足準備後，再執行開店計畫。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)